Nigel Richards, lo straordinario talento che ha vinto il campionato di Scarabeo in spagnolo non conoscendo la lingua

Nigel Richards ha vinto il campionato di Scarabeo in lingua spagnola senza conoscere una parola, cosa che ha fatto anche in quello francese

Nigel Richards, neozelandese e considerato uno dei più abili giocatori di Scarabeo al mondo, ha compiuto un’impresa incredibile: ha vinto il campionato di Scarabeo in lingua spagnola a Granada senza conoscere la lingua.

La sua carriera nel mondo di Scrabble è straordinaria, con una serie di vittorie che includono quattro titoli mondiali in lingua inglese tra il 2007 e il 2018. Tuttavia è stato capace di ottenere successi impressionanti anche in versioni del gioco in lingue che non parla affatto, come il francese e ora lo spagnolo.

Dal 2015, Richards ha gareggiato e trionfato in campionati di Scarabeo in Francia, dimostrando la sua eccezionale capacità di memorizzare parole senza conoscere il significato. La chiave del suo successo risiede, infatti, nella sua memoria prodigiosa: prima di ogni competizione, studia a fondo il dizionario delle parole di Scarabeo nella lingua di destinazione, senza preoccuparsi di capirne il significato. Questa tecnica gli ha permesso di memorizzare rapidamente il vocabolario necessario per competere ai livelli più alti.

Eccelle nella disciplina del “Duplicate Scrabble”

La disciplina in cui Richards eccelle, chiamata “Duplicate Scrabble”, pone i partecipanti di fronte a una sfida particolarmente impegnativa. In questa variante, ogni giocatore compete in modo indipendente, ma con le stesse lettere e lo stesso tabellone, cercando di ottenere il punteggio più alto possibile. I partecipanti non si sfidano direttamente, ma contro un tabellone identico per tutti e con lo stesso tempo a disposizione, il che rende la competizione completamente alla pari.

Durante il campionato di Granada, Richards è riuscito a eguagliare il punteggio massimo ottenibile, un’impresa che lo ha reso il primo giocatore non madrelingua a farlo in una partita di Scarabeo in spagnolo. Il suo metodo è stato il medesimo che lo ha portato alla vittoria in Francia: memorizzazione intensiva delle parole senza necessità di comprendere il significato.

La sua dedizione alla memorizzazione e alla strategia gli permettono così di trionfare contro giocatori madrelingua e avversari di altissimo livello. Richards incarna in sé la dimostrazione delle potenzialità della memoria umana e della logica e di come si possa eccellere in una disciplina linguistica pur senza padronanza della lingua stessa.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: