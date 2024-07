Ma chi è New Martina? Giovani pazzi per il fenomeno social (che vuole insegnare come coinvolgere la Generazione Z)

New Martina ha un seguito enorme tra i giovani con i suoi video in cui applica pellicole e cover sugli smartphone: i suoi metodi andrebbero copiati anche dalle scuole

Ha provocato molto scalpore il fatto che l’inaugurazione del nuovo store di New Martina a Palermo abbia attirato una folla di oltre quattromila persone, principalmente adolescenti tra gli 8 e i 15 anni. I fan hanno iniziato a mettersi in fila già dalle 12:30, nonostante l’evento fosse programmato per le 16:00, dimostrando l’enorme popolarità della TikToker napoletana.

Ma chi è New Martina? Il suo vero nome è Carmen Fiorito ed è diventata famosa per i suoi video in cui applica pellicole e cover sugli smartphone. La ragazza ha conquistato milioni di follower grazie alla sua abilità di eseguire queste operazioni con rapidità e precisione, complici anche le sensazioni di rilassamento ASMR che genera nei suoi spettatori.

L’evento ha visto scene di entusiasmo paragonabili a quelle riservate alle grandi star del cinema o della musica, con urla, lacrime e una lunga fila di fan desiderosi di vedere il loro idolo. Nonostante alcune critiche sul web riguardo al suo successo, considerato da alcuni “immeritato”, New Martina ha dimostrato come diventare virali sui social media possa trasformare attività semplici in fenomeni di massa.

La sua popolarità non si limita solo all’abilità manuale, ma si estende alla creazione di un’identità coinvolgente sui social media, con la sua frase “Martinizzati anche tu” che invita i fan a far parte di una comunità, qualcosa di cui i ragazzi hanno tremendamente bisogno. L

L’analisi dell’esperto

Questo successo rappresenta un esempio lampante di come, nell’era digitale, anche le attività più semplici possano diventare la base per costruire un impero mediatico e commerciale, grazie alla capacità di comunicare e connettersi autenticamente con il pubblico.

Il fenomeno di New Martina ha suscitato un dibattito acceso: da un lato, alcuni criticano l’idolatria eccessiva verso un’attività apparentemente semplice; dall’altro, ci sono coloro che la difendono per il suo successo e la positività che trasmette.

Davide Bennato, docente di Sociologia dei media digitali all’Università di Catania, intervistato da Radio Fantastica ha offerto la sua analisi del fenomeno, sottolineando come New Martina rappresenti un nuovo modo di emergere nel mondo digitale. TikTok, la piattaforma che l’ha resa famosa, crea una sensazione di vicinanza e confidenza con il pubblico che altri social media non riescono a replicare.

Bennato rassicura che il seguito di New Martina non implica necessariamente che sia un modello a cui i giovani aspirano. I contenuti sono principalmente fruiti come intrattenimento e scuola e famiglia devono negoziare il loro ruolo rispetto a questi nuovi personaggi digitali, mantenendo la loro importanza nell’educazione dei giovani. Secondo Bennato, New Martina è un’imprenditrice della comunicazione che sta capitalizzando il momento, con la possibilità di reinventarsi in futuro.

