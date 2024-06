Ti porto nel primo negozio di alimentari gratuito del Canada

Un Community Food Hub che offre gratis prodotti alimentari di ogni tipo, senza che siano inscatolati in maniera raffazzonata creando così sprechi inutili

Il primo negozio di alimentari gratuito del Canada aprirà presto nel Saskatchewan, un’iniziativa innovativa promossa dalla Regina Food Bank. Questo nuovo “Community Food Hub”, situato al 1881 di Broad St. a Regina, sarà rifornito come un normale negozio di alimentari, con sezioni di prodotti freschi e frigoriferi espositivi dal pavimento al soffitto, aperto tutta la settimana.

A differenza di altre iniziative simili che operano in chiese o centri comunitari, il Food Hub offrirà una vera esperienza di spesa, restituendo dignità e libero arbitrio ai suoi clienti. David Froh, vicepresidente della Regina Food Bank, ha spiegato che consentire ai beneficiari di scegliere i propri alimenti non solo restituisce dignità, ma aumenta anche l’efficienza nell’aiutare circa il 25% in più di persone.

Questo approccio mira a ridurre lo spreco di cibo, spesso generato dalle scatole preassemblate che non tengono conto delle restrizioni dietetiche, allergie delle preferenze individuali. Un cliente ha infatti sottolineato come le casse di prodotti in scatola spesso non siano ideali e non tutti barattino il cibo con i vicini per far sì che non sia buttato.

Tanti fruitori sono studenti o lavoratori a tempo pieno

L’obiettivo del Food Hub è anche quello di ridurre lo stigma sociale associato all’uso dei banchi alimentari, rendendo l’esperienza più simile a quella di un normale negozio di alimentari. A riprova di tutto ciò vi è il fatto che il Banco Alimentare Regina non sostiene solo i senzatetto o quelli in estrema necessità in quanto il 18% dei suoi clienti lavora a tempo pieno e 2.000 studenti ricevono spuntini e pasti scolastici attraverso il loro lavoro.

Per finanziare il Food Hub, la Regina Food Bank ha raccolto 3,7 milioni di dollari canadesi attraverso donazioni private, inclusa una significativa donazione di 1 milione di dollari da parte di The Mosaic Company.

Gran parte dello stock del Food Hub è prodotto localmente nel Saskatchewan, migliorando la sostenibilità e la qualità nutrizionale degli alimenti. Un’iniziativa che dunque rappresenta un passo avanti nella lotta contro l’insicurezza alimentare senza dimenticare le esigenze di chi ne ha bisogno.

Fonte: Regina Food Bank

