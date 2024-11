Questo piccolo negozietto è un paradiso del colore: vende solamente matite di 200 tonalità diverse

Il Medad Rafi è interamente dedicato alle matite colorate, da quelle più economiche a esemplari rari e vintage: nel negozio ci sono circa 200 tonalità diverse

Nel cuore del Grand Bazaar di Teheran, tra intricati vicoli e passaggi, si trova un piccolo angolo di creatività chiamato Medad Rafi, un negozio unico gestito da Mohammad Rafi. Con oltre 30 anni di attività, questo minuscolo locale di appena tre metri quadrati è interamente dedicato alle matite colorate, una vera e propria oasi per artisti e appassionati di disegno.

Mohammad Rafi, amante del disegno fin dall’infanzia, ha avviato il suo negozio negli anni ‘90, dopo un periodo di lavoro presso un’azienda produttrice di matite. Da allora ha coltivato una collezione che spazia da matite economiche di produzione locale a esemplari rari e vintage importati da Europa e Stati Uniti. In negozio si possono trovare circa 200 tonalità diverse, vendute rigorosamente singolarmente, per soddisfare ogni esigenza artistica.

Rafi non si limita a vendere prodotti: la sua conoscenza approfondita e il suo entusiasmo per il colore lo rendono un punto di riferimento per i clienti, che variano da studenti a professionisti. Ogni volta che arriva un cliente, anche se non compra nulla, è sempre felice di aiutarlo. Spesso trascorre del tempo a consigliare il colore, la consistenza o il marchio più adatto a seconda del progetto.

Vuole portare avanti il negozio fino alla pensione

Il negozio, che offre matite dai prezzi accessibili a partire da pochi toman fino a modelli di alta qualità, è anche un luogo di storie. Tra queste, quella di un padre che, non potendo permettersi corsi di pittura per il figlio, ha trovato in Medad Rafi il supporto necessario per coltivare il talento del bambino. Episodi come questo evidenziano l’importanza che Rafi attribuisce all’arte come strumento di espressione e crescita.

Nonostante il mondo digitale abbia ormai soppiantato molti strumenti tradizionali, Rafi rimane fedele alla sua passione. La matita ha avuto la sua età d’oro, ma per lui resta insostituibile. Anche se suo figlio, che è medico, non continuerà l’attività, Rafi è determinato a portare avanti il negozio fino alla pensione.

Continuerà dunque a sostenere i clienti con dedizione, garantendo l’accesso anche a matite ormai fuori produzione, grazie alla sua vasta scorta accumulata negli anni. Il negozio Medad Rafi è molto più che una semplice attività commerciale, ma un simbolo di resistenza creativa e passione per il colore, un microcosmo vibrante all’interno del vivace bazar di Teheran.

