Musica classica per allontanare dalla spiaggia i giovani: l’esperimento finlandese (che funziona)

Troppe feste sulla spiaggia alla fine dell’anno scolastico: così in Finlandia si è deciso di usare una playlist di musica classica per tenere lontano i giovani

In Finlandia le autorità hanno adottato una soluzione creativa per tenere lontani i giovani dalle spiagge e mantenere puliti gli stabilimenti balneari: la musica classica. Nella città di Espoo, situata nella regione dell’Uusimaa, la polizia ha scoperto che diffondere a tutto volume le note di compositori come Strauss, Vivaldi e Schubert è un modo efficace per dissuadere i giovani dal festeggiare sulla spiaggia alla fine dell’anno scolastico.

La radiotelevisione di Stato finlandese, Yle, ha riportato questa iniziativa, che è diventata una tradizione annuale di successo. Mikko Juvonen, del dipartimento di polizia locale, ha spiegato che il metodo funziona sorprendentemente bene:

Per qualche ragione la musica classica non piace ai giovani e i giovani stanno lontani dai luoghi dove c’è musica classica. È meglio tenerli sulla terraferma e le famiglie apprezzano trovare la spiaggia pulita la mattina.

Ecco quali sono i brani di quest’anno

Quest’anno, la playlist diffusa tramite grandi altoparlanti comprendeva brani celebri come “Il Danubio Blu” di Strauss, “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi e “Ave Maria” di Schubert. Negli ultimi sei anni, la polizia di Espoo ha utilizzato questa tattica per prevenire i raduni notturni dei giovani sulla spiaggia di Haukilahti, che in passato era un luogo di ritrovo popolare per le feste di fine semestre.

Questi raduni lasciavano dietro di sé rifiuti e vetri rotti, rendendo la spiaggia sporca e pericolosa. Ora, grazie alla musica classica, la polizia non deve più preoccuparsi di pulire i resti delle feste. Il successo di questa iniziativa ha sorpreso molti, poiché non ci sono prove scientifiche che dimostrino un’avversione dei giovani per la musica classica.

Alcuni residenti hanno trovato l’iniziativa della polizia un po’ strana, ma nessuno si lamenta, dato che ha portato a risultati positivi. La tecnica di utilizzare la musica classica per dissuadere i giovani si è rivelata una soluzione semplice ed efficace per mantenere l’ordine e la pulizia sulle spiagge di Espoo e potrebbe essere replicata con successo in altre parti del mondo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: