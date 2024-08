Multa da 6 miliardi di dollari per Coca Cola a causa delle tasse non pagate: la multinazionale nel mirino dell’Agenzia delle Entrate Usa

6 miliardi di dollari: è quanto è chiamata a versare Coca Cola Company per le tasse non versate dal 2007 al 2009, secondo quanto stabilito da una recente sentenza. Ma la multinazionale è pronta a far ricorso

Coca Cola Company, nota per essere una delle aziende più inquinanti del mondo, torna a far parlare di sé, questa volta per una sanzione emessa dalla Corte tributaria statunitense e pari a ben 6 miliardi di dollari (interessi compresi). È questa la cifra che l’azienda, finita nel mirino dell’US Internal Revenue Service (ovvero l’Agenzia delle Entrate degli Usa), è chiamata a pagare per le tasse sulle sue vendite all’estero che non avrebbe versato nel periodo compreso fra il 2007 e il 2009.

Ma il colosso delle bibite ha già annunciato di voler ricorrere in appello per far valere le sue ragioni.

Coca‑Cola ritiene fermamente che l’IRS e la Corte Tributaria Statunitense abbiano interpretato male e applicato le normative del caso e difenderà vigorosamente la propria posizione in appello. – fa sapere la multinazionale attraverso una nota. La società attende con ansia l’opportunità di avviare il processo di appello e, come parte di tale processo, pagherà la responsabilità concordata e gli interessi all’IRS. In linea con l’obiettivo di essere il più trasparente possibile, l’azienda ha anche fornito indicazioni sul potenziale esito qualora non avesse successo in appello.

Coca-Cola Company, che si dice convinta di riuscire a vincere la controversia legale che dura da quasi 20 anni, avrà 90 giorni di tempo per per presentare un avviso di appello alla Corte degli Stati Uniti.

