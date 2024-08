Miracolo nella giungla vietnamita: bambino di 5 anni ritrovato dopo giorni di paura

Disperso per 5 giorni nella giungla tropicale del Vietnam, un bambino di 5 anni viene miracolosamente ritrovato vivo da un contadino: la storia ha commosso il paese

Un immenso sollievo ha avvolto il Vietnam quando, dopo cinque giorni di angoscia, un bambino di sei anni disperso nella foresta della provincia di Yên Bái è stato ritrovato vivo. Il piccolo Dang Tien Lam era scomparso il 17 agosto 2024 mentre giocava con i fratelli vicino a un ruscello nel distretto di Văn Yên. La sua storia ha toccato profondamente il cuore della nazione, ricordando a tutti quanto la natura possa essere crudele e la vita preziosa.

Appena è stata denunciata la sua scomparsa, le autorità locali, con in testa la polizia del distretto di Văn Yên, hanno dato il via a una massiccia operazione di ricerca. Più di 150 persone, tra poliziotti, soldati, giovani volontari e residenti locali, si sono messe a setacciare la foresta giorno e notte. L’area delle ricerche, vastissima e impervia, comprendeva montagne, grotte e corsi d’acqua. Le operazioni si sono inizialmente concentrate entro un raggio di 3 chilometri dal punto in cui Lam era stato visto l’ultima volta, per poi estendersi oltre.

Nelle ricerche sono stati utilizzati vari strumenti, tra cui l’analisi delle telecamere di sicurezza e il prosciugamento di alcuni stagni, nel timore che il bambino potesse essere caduto in acqua. Lo sforzo incessante delle squadre è stato finalmente premiato quando, il 21 agosto, un contadino del posto, Ly Van Nang, ha udito un flebile pianto provenire da un cespuglio di manioca a circa 6 chilometri dal luogo della scomparsa.

La sopravvivenza miracolosa nella foresta

Quando è stato trovato, Lam era estremamente debole, sporco e affamato, ma cosciente. Ha raccontato di essersi smarrito nella vegetazione fitta e di aver vagato senza meta alla ricerca di una via d’uscita. Per sopravvivere, aveva mangiato foglie e frutti selvatici e si era dissetato con l’acqua di un ruscello.

Le condizioni di salute del bambino sono state subito valutate in un centro medico locale, dove è stato dichiarato fuori pericolo. Le autorità e la polizia hanno definito il ritrovamento un vero miracolo, esprimendo profonda gratitudine alla comunità per l’incredibile sforzo collettivo durante le ricerche​.

Fonte: Antv.gov.vn – Laodong.vn

