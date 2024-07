Mattel lancia la prima Barbie Fashionista cieca (che offre anche un’esperienza tattile)

Mattel ha fatto uscire la prima Barbie cieca con in mano un bastone bianco e rosso e ganci e anelli per facilitare il cambio d’abito

Mattel ha recentemente lanciato una novità significativa nella sua celebre linea Barbie: la prima Barbie Fashionista cieca. Questa iniziativa segna un importante passo avanti nella rappresentazione e inclusività nel mondo dei giocattoli, rispondendo alle esigenze di una parte della popolazione che fino ad oggi era rimasta poco rappresentata.

La nuova Barbie cieca è il risultato di una collaborazione con l’American Foundation for the Blind (AFB), un’associazione che ha fornito consulenza per garantire che la bambola rispecchiasse autenticamente le esperienze delle persone non vedenti e ipovedenti.

Un elemento distintivo della nuova Barbie è il bastone bianco e rosso che tiene in mano, esattamente ciò che usano per l’orientamento delle persone non vedenti. Inoltre la bambola è vestita con una camicetta rosa satinata e una gonna a balze testurizzata, progettata per offrire un’esperienza tattile arricchente.

Il nome “Barbie” è scritto in braille

Gli abiti sono dotati di dettagli come ganci e anelli per facilitare il cambio d’abito e sono realizzati con tessuti strutturati per migliorare il coinvolgimento sensoriale. La confezione della bambola è stata pensata per essere accessibile: il nome “Barbie” è scritto in braille, rendendo il prodotto non solo un giocattolo ma anche uno strumento educativo e inclusivo.

Il lancio di questa Barbie è stato accolto con entusiasmo da attivisti e membri della comunità cieca. Lucy Edwards, una nota attivista e conduttrice televisiva cieca, ha espresso in un reel postato su Instagram il suo apprezzamento per l’inclusività del progetto, sottolineando come una bambola con un bastone bianco avrebbe avuto un impatto positivo sulla sua infanzia.

La visibilità offerta da questa Barbie rappresenta un passo importante verso una maggiore accettazione e rappresentanza delle persone con disabilità. Con questa iniziativa, Mattel continua a consolidare il suo impegno per una rappresentazione diversificata e inclusiva, portando avanti un messaggio di appartenenza che si riflette non solo nei giochi, ma anche nel modo in cui le bambine e i bambini di tutto il mondo si vedono e si sentono rappresentati.

Fonte: Mattel

