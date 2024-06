L’emozione di Mario, splendido ragazzo con sindrome di Down, al suo primo contratto di lavoro

Mario, 24enne pugliese, lavora in un bar con orgoglio e passione: questa è la storia di inclusione vera che vede protagonista un meraviglioso ragazzo con sindrome di Down che può lavorare e sperare davvero in una vita indipendente, lontana dai pregiudizi. Il video della sua emozione alla firma del contratto ha fatto il giro del web

Mario ha 24 anni e un diploma di Istituto Alberghiero, e, come tutti giovani della sua età, cerca un lavoro per essere indipendente. E ci riesce, perché un bar della sua zona, a Torre dell’Orso (Lecce) gli offre un contratto. E lui, straordinario ragazzo con sindrome di Down, è talmente felice da piangere. Il video, diffuso dai genitori su Facebook, ha fatto il giro del web. Una storia di inclusione vera.

Aveva cercato tanto Mario, e aveva subito anche tanti rifiuti. Ma non si è arreso, convinto che prima o poi ce l’avrebbe fatta. E così è stato, perché il bar-pizzeria Doc di Torre dell’Orso gli ha offerto una possibilità reale, un contratto di lavoro con il quale iniziare una vita, sperabilmente lontano dai pregiudizi.

Ecco Mario intento a lavorare, con dedizione e passione, ripreso da un Tg locale:

Mario, il ragazzo con sindrome di down assunto come barista 𝐀𝐓𝐓𝐔𝐀𝐋𝐈𝐓𝐀̀| Tra il profumo del caffè e l’affetto dei clienti, Mario ha trovato la sua dimensione. 24 anni, affetto dalla sindrome di down, questo dolcissimo ragazzo ha appena conquistato il suo primo contratto di lavoro. Con in tasca un diploma all’Alberghiero, si è specializzato in servizio di sala ed oggi è arrivato il momento di dimostrare ciò che sa fare. #TgNorba Posted by Tg Norba on Monday, May 27, 2024

La mamma Vita Mazzotta, orgogliosa come suo marito per il successo del figlio, ha condiviso su Facebook l’emozione di questo ragazzo straordinario che non si è arreso, e che potrà essere di esempio per tanti come lui che subiscono troppo spesso insensate discriminazioni.

Forza Mario!

Fonti: Vita Mazzotta/Facebook / Tg Norba/Facebook

