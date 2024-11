L’incredibile storia di Margaret Chola, la nonna di 85 anni che è diventata un’icona di moda e dei social grazie alla nipote

Margret Chola ha conquistato il mondo della moda e dei social grazie alle foto originali e audaci della nipote che le ha proposto di indossare i suoi abiti

Margret Chola, meglio conosciuta come “Legendary Glamma”, a 85 anni ha conquistato il mondo della moda e dei social media in modo del tutto inaspettato. Nonostante viva in una zona rurale vicino a Lusaka, in Zambia, è diventata un’icona di stile seguita da oltre 225.000 persone su Instagram grazie alle fotografie originali e audaci create con sua nipote, Diana Kaumba, stilista residente a New York.

L’avventura di Margret come modella è iniziata quasi per gioco nel 2023, quando Diana, durante una visita in Zambia per commemorare il padre, ha proposto alla nonna di indossare i suoi abiti alla moda. Con ironia e curiosità, Margret ha accettato, dando vita alla “Granny Series”.

Il primo scatto l’ha ritratta in un tailleur argentato, fotografata tra gli scenari quotidiani della sua fattoria, tra campi di mais, alberi di mango e costruzioni di mattoni. Il contrasto tra lo stile glamour degli abiti e l’ambiente rurale ha catturato immediatamente l’attenzione, trasformando Margret in una figura affascinante e moderna.

Tante nonne hanno scritto a Diana

Nel 2024, la serie ha avuto una svolta virale quando Margret è stata immortalata con un vestito rosso Adidas, una corona scintillante e collane dorate. Da allora, gli outfit hanno abbracciato uno stile “maximalist-chic”, celebrando colori vivaci, contrasti audaci e accessori eccentrici come cappelli oversize, collane vistose e occhiali da sole eccentrici.

Margret si diverte particolarmente con i look che non aveva mai sperimentato, come i jeans e le parrucche, che la fanno sentire “viva e pronta a conquistare il mondo”. Il progetto è diventato anche un ponte generazionale tra nipote e nonna, con Diana che ha scoperto la vita dura della nonna: un matrimonio forzato in giovane età, difficoltà economiche e il coraggio di sfuggire a un’unione infelice.

Per Margret, questa nuova fase di vita rappresenta una rinascita. Oltre a ispirare le persone a vivere senza paura del giudizio sociale, il suo messaggio è chiaro: non si può cambiare il passato, ma si può cambiare il futuro. Grazie a questa serie, Diana ha ricevuto altre richieste di trasformare le nonne in modelle, dimostrando che la moda può celebrare tutte le età.

