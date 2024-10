Marcel a 10 anni percorre 15 km per andare a scuola a piedi e incentivare la mobilità sostenibile

Marcel Abd El Malek vuole far capire ai suoi coetanei l’importanza della mobilità sostenibile con le sue piccole ma grandi imprese, come percorrere a piedi i 15 km che separano casa sua dalla scuola

Marcel Abd El Malek è un bambino di dieci anni che ha deciso di compiere un atto simbolico per sensibilizzare i suoi coetanei sulla mobilità sostenibile. Nel contesto della Giornata internazionale “Tutti giù per strada”, parte della campagna europea Street for Kids, Marcel ha percorso a piedi i quindici chilometri che separano la sua casa ad Azzago dalla scuola Guarino da Verona, nella zona di Borgo Santa Croce.

La campagna incoraggia l’uso di mezzi alternativi all’auto per andare a scuola, puntando a promuovere il cammino e l’uso della bicicletta per un trasporto più ecologico e sicuro nei tragitti quotidiani dei ragazzi.

Accompagnato dal padre Basil, di origini egiziane, Marcel è partito alle 4.30 per intraprendere il lungo percorso, che ha completato in quasi quattro ore. Ad attenderlo all’arrivo c’erano i suoi compagni di classe, pronti ad accoglierlo con entusiasmo e applausi dalle finestre della scuola.

Il padre ha completato l’intero Cammino di Santiago

Il padre ha raccontato: “È la seconda volta in dieci giorni che Marcel si impegna in questa impresa”, aggiungendo che l’iniziativa è legata a un concorso scolastico chiamato “Siamo nati per camminare”. Il progetto, pensato per incentivare la mobilità sostenibile, coinvolge diverse scuole, compresa quella frequentata da Marcel, e punta a premiare chi dimostra maggiore impegno nel promuovere una cultura del cammino e dell’ambiente.

Marcel non è nuovo a imprese di questo tipo: già lo scorso anno aveva ricevuto un attestato di merito per aver percorso la distanza tra casa e scuola a piedi con regolarità. Quest’anno, tuttavia, desidera portare il suo contributo ancora più lontano e punta a far vincere il concorso alla sua classe.

Suo padre Basil è una fonte di ispirazione, avendo completato anni fa l’intero Cammino di Santiago, un percorso di 800 chilometri che lo ha aiutato a sviluppare una profonda passione per il cammino e il contatto con la natura.

Marcel vuole lanciare un messaggio chiaro: la mobilità alternativa non solo è sostenibile, ma apporta benefici alla salute e ci aiuta a riscoprire la bellezza del cammino. Grazie al suo impegno, Marcel spera di incoraggiare anche i suoi compagni a esplorare il mondo a passo lento, abbracciando un modo di vivere più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

