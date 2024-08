Straordinaria Manette Baillie! A 102 anni si lancia con il paracadute per il suo compleanno per una nobile causa

Manette Baillie ha superato se stessa. Dopo aver guidato una Ferrari per il 100° compleanno, per i 102 anni si è lanciata con il paracadute

Manette Baillie è inarrestabile: a quasi 102 anni ha deciso di festeggiare il suo compleanno in modo davvero spettacolare. Non certo una semplice torta di compleanno in famiglia, ma un lancio con il paracadute. E non è nemmeno la prima volta che si “lancia”, letteralmente, in imprese del genere.

Aveva infatti già fatto parlare di sé per aver guidato una Ferrari a 209 km/h per il suo centesimo compleanno, ma ora Manette si è superata. “Quando la porta dell’aereo si è aperta, ho pensato che non c’era altro da fare. Dovevo solo saltare!”, ha raccontato in un’intervista, mentre il suo spirito avventuroso brillava più che mai.

Originaria del Suffolk e ex membro del Women’s Royal Naval Service durante la Seconda guerra mondiale, Manette ha sempre cercato nuove emozioni per tenersi attiva con l’avanzare dell’età. L’idea di lanciarsi è arrivata dopo aver sentito parlare del padre ottantacinquenne di un’amica che aveva affrontato il salto: “Se lui può farlo, anche io posso!”, ha pensato.

Il segreto della sua longevità

Con questa determinazione, si è presentata all’aeroporto di Beccles, pronta a realizzare il suo sogno. Accompagnata da un istruttore esperto, Manette ha affrontato il volo sopra l’East Anglia, trasformando la sua avventura in un’opportunità per raccogliere fondi per alcune cause a lei care, come l’East Anglian Air Ambulance. È chiaro che questa non è solo una questione di adrenalina, ma anche un gesto generoso che dimostra il suo grande cuore.

Ma come fare ad arrivare alla sua veneranda età con tutta questa grinta? Il segreto per la sua longevità è rimanere attivi, essere gentili e non dimenticare mai di divertirsi. E non per nulla Manette incarna lo spirito di chi non si arrende mai, con un sorriso e una voglia di vivere che ispirano chiunque la conosca.

Il suo coraggio ha colpito anche il principe di Galles, che le ha inviato una lettera di incoraggiamento. Il suo è un esempio straordinario di come l’età sia solo un numero e di come si possa affrontare la vita con entusiasmo e passione, anche quando si è già avanti con gli anni. Ora non ci resta che chiederci cosa potrebbe inventarsi per il suo prossimo compleanno!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: