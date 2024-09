“Non fate diventare i limiti e le insicurezze che vi mettono gli altri i vostri limiti e le vostre insicurezze”: il potente discorso di Silvia Calcavecchia che tutti dovremmo ascoltare

Andare oltre i giudizi degli altri, dimostrando che si sbagliavano e che noi “possiamo”, nonostante le nostre difficoltà: riflettiamo sulle parole forti di Silvia Calcavecchia

La diversità è una risorsa inestimabile che arricchisce il mondo e le persone che lo abitano. Purtroppo, però, viviamo in una società che troppo spesso tende a giudicare, etichettare e discriminare chi appare “diverso”. Alcune persone, spinte da una mentalità chiusa e pregiudizi radicati, si arrogano il diritto di definire chi è degno o meno di rispetto.

Questi giudizi superficiali, fondati sull’ignoranza, possono generare sofferenza, ma possono anche alimentare la voglia di reagire e dimostrare il proprio valore. Essere diversi, infatti, non è un limite, bensì una forza. È ciò che ci rende unici e capaci di affrontare il mondo con una prospettiva che altri non possiedono.

Ogni persona, indipendentemente dalle sue caratteristiche o dal suo background, ha il diritto di sognare e di lottare per realizzare i propri desideri e lo sa bene Silvia Calcavecchia. Scrittrice, content creator e blogger italiana, laureata in giornalismo e cultura editoriale, è una divulgatrice appassionata, nota per il suo impegno nella comunicazione e nella sensibilizzazione riguardo a temi di inclusione, condividendo le sue esperienze di vita, trasmettendo messaggi positivi e abbattendo tabù e pregiudizi legati alle disabilità e alle sfide personali.

“Vivo quindi posso”

Temi che lei conosce bene perché affetta da una paralisi cerebrale e una grave disabilità visiva che però non la fermano. Determinata, empatica e ironica, ha affrontato numerose sfide nella vita, dalle difficoltà legate all’autonomia personale fino alla lotta per essere riconosciuta oltre la sua disabilità.

Attraverso i suoi contenuti, Silvia cerca di ispirare la sua comunità social, che conta migliaia di follower, incoraggiandoli a superare i propri limiti e a guardare alla vita con gratitudine e positività. Oltre al suo blog, Silvia è anche attiva su Instagram, dove parla apertamente delle sue battaglie quotidiane, cosa che l’ha resa un punto di riferimento per molte persone che la seguono e la ammirano per il suo coraggio e la sua capacità di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita.

Uno dei suoi discorsi più famosi l’ha tenuto a TEDx Talks, dove ha invitato tutti a non lasciarsi abbattere dai giudizi degli altri. Anzi, quelli negativi devono essere uno stimolo per fare ancora di più. Queste le sue potenti parole che dovremmo fare nostre ogni giorno:

Vi è mai capitato che qualcuno decidesse per voi? Che stabilisse cosa potete e non potete fare. A me è successo. È successo quando un preside di un liceo non mi ha ritenuto abbastanza abile per frequentare la sua scuola. È successo quando all’università mi hanno detto ‘perché stai studiando, tanto non potrai mai fare questo tipo di lavoro’. È successo tante volte ma sapete una cosa? Quei no e quelle parole mi hanno dato la forza e la determinazione per dire ‘Silvia invece tu puoi. Tu puoi diplomarti, tu puoi laurearti, tu puoi fare qualsiasi cosa desideri se solo ci credi veramente’. E così è stato. Vivo quindi posso. Ci sarà sempre qualcuno lì pronto a sminuirvi, a dirvi che non sarete capaci a fare qualcosa. Non credeteci, non fate diventare i limiti e le insicurezze che vi mettono gli altri i vostri limiti e le vostre insicurezze.

