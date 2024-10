Lei è Luce la mascotte del Giubileo, una piccola pellegrina in stile manga

Il Giubileo del 2025 ha ufficialmente la sua nuova mascotte: si chiama Luce, è una bambina pellegrina e sembra uscita da un manga giapponese.

Lunedì 28 ottobre è stata presentata Luce, la nuova mascotte del Giubileo, l’Anno Santo che Papa Francesco ha convocato a partire dal prossimo dicembre. Disegnata con un’estetica ispirata ai manga, Luce è una bambina pellegrina, simbolo di fede e speranza. Vatican News, portale informativo ufficiale del Vaticano, descrive Luce come «una bimba con gli stivali infangati dal cammino», immagine che evoca subito l’idea di un viaggio spirituale intrapreso con coraggio. Nei suoi occhi brilla una conchiglia, celebre simbolo del Cammino di Santiago, che richiama il pellegrinaggio come atto di devozione e ricerca interiore. Con il suo bastone, stivali sporchi da pellegrino, una croce al collo e alcuni compagni-mascotte al suo fianco (un cagnolino, un angioletto e una colomba della pace, chiamati rispettivamente Santino, Iubi e Aura), il design è ricco di riferimenti sacri.

Al suo fianco ci sono anche amici chiamati Fe, Xin e Sky, a rappresentare l’incontro tra culture diverse. Lo stile è tenero e simbolico, ma non ha mancato di suscitare polemiche, specialmente negli ultimi giorni, dato che la mascotte sarà presentata a Lucca Comics & Games in uno spazio dedicato.

Una simile scelta stilistica, che si allontana dalla tradizionale iconografia cristiana, sottolinea la chiara ricerca di dialogo con un pubblico che possa essere il più giovane ed il più internazionale possibile, specialmente in vista della presenza della mascotte all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Infatti, l’estetica manga è profondamente radicata nella cultura giapponese, con lineamenti semplici e occhi grandi che esprimono emozioni intense ed immediate, oltre a un’ampia popolarità globale.

Il designer

Il progetto grafico è stato curato dal designer romano Simone Legno, noto per aver creato anche Italia, la mascotte del Padiglione italiano all’Expo di Osaka 2025.

La decisione di adottare un personaggio ispirato ai manga riflette il desiderio del Vaticano di abbracciare nuove forme di comunicazione per diffondere un messaggio universale di pace e solidarietà. Il Giubileo 2025 si propone di essere un’occasione di rinnovamento spirituale e di apertura culturale, e Luce sarà la portavoce simbolica di questa missione, pronta a guidare i fedeli lungo un cammino di fede con un linguaggio che punta all’inclusione e alla modernità.

Vi lasciamo al video ufficiale della presentazione:

