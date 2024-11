Laghi Gemelli: la leggenda di una storia d’amore (senza) lieto fine

Numerosi laghi sono legati ad antiche leggende e non fanno eccezione i "Laghi Gemelli" della Val Brembana, in provincia di Bergamo. Ecco la loro storia...

Avete mai sentito parlare dei Laghi Gemelli? Li avete mai visitati? Si trovano in Val Brembana, valle in provincia di Bergamo che deve il suo nome al fiume Brembo, da cui è attraversata. I Laghi Gemelli, situati nel comune di Branzi, sono legati a un’antica leggenda.

Se oggigiorno formano un unico lago che si separa solo quando viene svuotata la diga, in origine erano davvero gemelli, separati da una stretta lingua di terra, e fu proprio allora che nacque la triste storia che li vede protagonisti.

Si racconta che la figlia di un ricco possidente di Branzi si fosse innamorata di un pastore della Val Taleggio, ma la famiglia della ragazza non era favorevole alla relazione per via delle modeste condizioni del fidanzato.

Il padre di lei aveva deciso di darla in sposa a un altro uomo, decisamente più benestante. La ragazza non voleva assolutamente sposarlo ma i genitori, incuranti della sua volontà, fissarono la data delle nozze. In preda alla più totale disperazione, la ragazza perse l’appetito e iniziò a delirare.

Nessun medico riusciva a guarirla finché non si presentò alla loro porta un giovane dottore dall’aria dimessa, che riuscì a risollevarle l’umore e a guarirla definitivamente. Il medico era in realtà il suo amato pastore.

I due, sapendo che prima o poi sarebbero stati scoperti, decisero di fuggire via, ma la gente del paese ben presto se ne accorse e iniziò a cercarli. Avevano scelto di percorrere una strada di montagna poco battuta, però assai pericolosa. Lei svenne in seguito a un incidente, il pastore la sollevò ma poco più avanti scivolò sui sassi, precipitando insieme all’amata.

I loro corpi diedero vita a due conche che nel tempo si riempirono di acqua, trasformandosi nei due Laghi Gemelli, che in seguito alla costruzione della diga nel 1932, sono diventati un unico lago.

