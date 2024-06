La Thailandia è il primo Paese del sud-est asiatico a legalizzare il matrimonio egualitario

A marzo scorso la Camera dei Rappresentanti tailandese aveva approvato una proposta di legge volta a legalizzare i matrimoni omosessuali. Ora il testo è stato approvato in Senato

Svolta storica in Thailandia, che diventa il primo Paese del sud-est asiatico a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Dopo che la Camera bassa aveva approvato il disegno di legge, ora il voto al Senato è passato con 130 voti contro 4 per approvare le modifiche alle leggi sul matrimonio per consentire alle coppie dello stesso sesso di sposarsi.

Il testo sarà ora sottoposto al re per l’entrata in vigore entro la fine dell’anno.

La nuova legge descriverà il matrimonio come un’unione tra due individui, invece che tra un uomo e una donna, e darà alle coppie LGBTQ+ pari diritti, come la possibilità di adottare bambini.

La Tailandia ha già leggi che vietano la discriminazione sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale.

