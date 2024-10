La pizza più buona d’Italia la trovi in questi locali, i migliori del 2025 secondo il Gambero Rosso

Vuoi sapere dove trovare la pizza più buona in Italia? Il Gambero Rosso segnala in una guida quali sono i locali migliori dove gustarla nel 2025

Mangiare una buona pizza è uno dei piaceri irrinunciabili della vita, ma non è sempre facile trovare un prodotto di alta qualità. Che si tratti di ingredienti non all’altezza o cotture sbagliate, il rischio di rimanere delusi è dietro l’angolo. Fortunatamente, il Gambero Rosso ci viene in aiuto per guidarci nella scelta e garantirci un’esperienza gastronomica di eccellenza.

I locali migliori in cui mangiare della buona pizza sono racchiusi nella nuova guida Pizzerie d’Italia 2025, giunta ormai al suo dodicesima edizione.

Negli anni, il mondo delle pizzerie ha fatto passi da gigante, migliorando in termini di qualità, investimenti e varietà di format. Nonostante l’aumento dei prezzi, la pizza rimane un cibo popolare, che non perde la sua autenticità e riesce a trasformarsi in alcuni casi in un’esperienza di alta cucina.

La guida Pizzerie d’Italia 2025 premia i locali migliori con Tre Spicchi e Tre Rotelle, riconoscimenti massimi assegnati alle pizzerie che raggiungono un punteggio di eccellenza. In questa edizione, 96 pizzerie al piatto hanno ottenuto i Tre Spicchi e 16 pizzerie al taglio o da asporto le Tre Rotelle.

Un’altra novità di rilievo è la “Stella”, riconoscimento assegnato dal 2023 alle pizzerie che si sono aggiudicate Tre Spicchi o Tre Rotelle per almeno 10 anni consecutivi. Quest’anno, 27 locali si sono guadagnati questo prestigioso titolo, confermando il loro contributo al successo della pizza italiana nel mondo.

Con ben 750 locali menzionati e 116 nuovi ingressi, la guida conferma il continuo dinamismo e l’elevata qualità della pizza nel nostro Paese.

Non resta ora che svelare quali sono le migliori pizzerie d’Italia.

Pizzerie con Tre Spicchi – Pizze al Piatto

Sulla vetta della classifica troviamo le seguenti pizzerie:

Pepe in Grani – Caiazzo (CE) | Punteggio: 9

Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (VR) | Punteggio: 96

I Masanielli – Caserta (CE) | Punteggio: 96

I Tigli – San Bonifacio (VR) | Punteggio: 96

10 Diego Vitagliano – Napoli (NA) | Punteggio: 95

Pizzeria Clementina – Fiumicino (RM) | Punteggio: 95

Sasà Martucci – I Masanielli – Caserta (CE) | Punteggio: 95

Seu Pizza Illuminati – Roma (RM) | Punteggio: 95

Pizzerie con Tre Rotelle – Pizze al Taglio o Asporto

Pizzarium – Roma (RM) | Punteggio: 95

Forno Del Mastro – Monza (MB) | Punteggio: New Entry

Pizza Chef – Roma (RM) | Punteggio: New Entry

Nuovi ingressi tra i Tre Spicchi

Senese – Sanremo (IM)

ME – Ferrara (FE)

TAC Thin & Crunchy – Roma (RM)

Vico Pizza & Wine – Roma (RM)

Bro – Napoli (NA)

Gianfranco Iervolino Pizza e Fritti – Ottaviano (NA)

Raf Bonetta Pizzeria – Pozzuoli (NA)

Campana 12 – Corigliano Calabro (CS)

Ammodo – La Pizza di Daniele Vaccarella – Palermo (PA)

Premi Speciali 2025

Pizzaiolo Emergente: Lorenzo Prestia, Grano Vivo – Pontedera (PI)

Miglior Servizio di Sala: Bob Alchimia a Spicchi – Montepaone (CZ)

Ricerca e Innovazione: Premiata Fabbrica Pizza – Bassano del Grappa (VI)

La Migliore Carta delle Bevande: Il Corso – Bolzano (BZ)

Pizzerie con Tre Rotelle, al taglio o da asporto

Pizzarium | Roma – 95 punti

Panificio Bonci | Roma – 94 punti

Renato Bosco Bakery | San Martino Buon Albergo (Vr) – 94 punti

Campana Pizza in Teglia | Corigliano Calabro (Cs) – 93 punti

Lievito Francesco Arnesano | Roma – 93 punti

Forno del Mastro | Monza – 92 punti

Masardona | Napoli – 92 punti

Oliva Pizzamore | Acri (Cs) – 92 punti

Pizza Chef | Roma – 91 punti

Pizzeria Sancho | Fiumicino (Rm) – 91 punti

Tellia | Torino – 91 punti

Forno Brisa | Bologna – 90 punti

Lievin | Castione della Presolana (Bg) – 90 punti

Davide Longoni Pane | Milano – 90 punti

Menchetti | Arezzo – 90 punti

L’orso in Teglia | Messina – 90 punti

Per le classifiche complete e ulteriori informazioni, consultate la Guida Pizzerie d’Italia 2025 di Gambero Rosso.

Fonte: Gambero Rosso

