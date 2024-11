La Colombia vieta i matrimoni precoci: “sono ragazze, non mogli”

Matrimonio infantile vietato in Colombia: dopo anni di tentativi falliti, il Congresso ha approvato all'unanimità una legge che vieta le unioni precoci, che violano i diritti e lo sviluppo dei minori

Ci son voluti ben nove tentativi prima che il Congresso della Colombia approvasse all’unanimità e in via definitiva un disegno di legge che vieta i matrimoni precoci, ossia le unioni tra un adulto e una persona con meno di 18 anni oppure tra minori stessi.

Con lo slogan “sono ragazze, non mogli“, la senatrice del governo Clara López e i rappresentanti indipendenti della Camera Jennifer Pedraza e Alexandra Vásquez, relatrici del disegno di legge, sono riusciti a far promuovere il disegno di legge che ha avuto il suo ultimo dibattito al Senato.

Leggi anche: Vittoria! In Perù il divieto dei matrimoni precoci diventa legge

Secondo un’analisi pubblicata nel 2022 dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), la Colombia è al 20esimo posto in tutto il mondo in termini di numero di ragazze sposate o in unione prima dei 15 anni e degli 11 anni in America Latina e nei Caraibi.

In Colombia è permesso ai bambini di 15 anni di sposarsi in forza di un articolo del Codice Civile rilasciato 137 anni fa. Secondo il rapporto Unicef, nel 2021 si sono sposati nel Paese ben 198 minorenni. E, senza contare i registri degli ultimi due anni, si stima che il 73,4% delle ragazze sposate sia con uomini di almeno 20 anni più grandi di loro.

La cifra è drammatica perché il 70% delle adolescenti si dedica solo ed esclusivamente al lavoro domestico. Ciò significa che le ragazze devono abbandonare gli studi e ogni progetto di vita. E anche i loro figli sono immersi in un ciclo di violenza, disuguaglianza, miseria, racconta la senatrice Maria José Pizarro.

Ora, nello specifico, la nuova norma (perché diventi legge manca solo la firma del presidente Gustavo Petro) elimina quell’articolo del Codice del 1887 e consente anche ai bambini e agli adolescenti attualmente sposati o in unioni di fatto di cancellare il vincolo.

