Kos, il segreto norvegese (simile all’Hygge) per godere delle piccole gioie quotidiane che scaldano il cuore

Una sensazione di calore misto a dolcezza che emerge dai piaceri semplici della quotidianità. Stare nel presente e assaporarlo, meglio ancora se in buona compagnia.

Chiacchierare del più e del meno sorseggiando una bevanda fumante, sgranocchiare prelibatezze intorno a un tavolo, godersi la neve nell’intimità della propria casa mentre il camino scoppietta, prendersi per mano mentre si ammira lo spettacolo della natura.

Più o meno è questo che intendono i norvegesi quando parlano di “Kos”, una sensazione di calore e intimità misti a dolcezza che emerge dai piaceri semplici della quotidianità. E che aiuta ad affrontare con lo spirito giusto i lunghi inverni del Nord.

Per stare bene non occorre andare chissà dove, stravolgere lo status quo, abbandonare la comfort zone, semmai bisogna imparare a godersela con spirito rinnovato, imparando a vedere il bello nella vita semplice di ogni giorno. Stare nel presente e assaporarlo.

La felicità che emerge quando ti senti in un luogo sicuro e intimo, in compagnia delle persone care, non ha rivali. Secondo i norvegesi. E la cosa bella è che può capitare ovunque e in ogni momento. Sì, è un po’ Hygge anche il “Kos”.

Fra l’altro l’intraducibile parola, nel paese dei fiordi, è come il prezzemolo, si trova dappertutto: l’equivalente dello “stammi bene” nostrano è neanche a farlo apposta “Kos deg!”. Persino per dire “abbracciami” (l’espressione è “Gi meg en kos”) ci vuole un pizzico di “kos”. Quando il kos si vive in famiglia diventa “Familiekos”, in uno chalet “Hyttekos”, davanti a un camino “Peiskos”.

Ma non pensiate che sia esclusiva della stagione invernale, si può goderne anche in estate, purché all’aperto, concedendosi picnic, passeggiate nella natura, musica e bella gente. Se già eravamo follemente innamorati dell’Hygge danese, ora lo siamo ancora di più del “Kos” norvegese.

In ogni caso per goderne appieno (in inverno) si consigliano:

poca luce artificiale e molte candele accese;

fuoco del caminetto modalità on;

dispositivi elettronici modalità off;

bevande calde per riscaldare i cuori;

cibi genuini;

coperte e soffici cuscini.

FONTI: Visit Norwey/allthingsnordic

