Komorebi: questa parola giapponese dedicata alla natura ha un significato profondo e bellissimo. Scopri la sua simbologia

Indica la luce che filtra tra le foglie degli alberi e ha un significato simbolico molto importante. Ha a che fare con il cambiamento, l'impermanenza, la pace...

Se siete appassionati di cultura giapponese probabilmente conoscerete la parola “komorebi” (木漏れ日). Questo curioso termine, che in italiano non esiste, indica la luce che filtra tra le foglie degli alberi.

Un fenomeno di breve durata che simboleggia l’impermanenza e il cambiamento costante delle cose. E che al tempo stesso evoca una sensazione di calore e silenzio, bellezza e pace, invitandoci a cogliere la luminosità tra le ombre, a vedere la luce nel buio. E quindi a cogliere la positività nella vita di ogni giorno e nelle piccole cose a cui di solito non prestiamo attenzione.

La parola non si limita infatti a definire soltanto il suggestivo fenomeno naturale, ma un’atmosfera, e lo stato d’animo corrispondente. Per non parlare del fatto che esprime una profonda connessione con la natura, incoraggiandoci a riconetterci con essa e ad ascoltare i suoi preziosi insegnamenti. Tutto è cambiamento. Luci e ombre danzano insieme.

