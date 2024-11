Kathleen Hennings compie 105 anni, il segreto: “Bere Guinness e non sposarmi!”

Possono una Guinness e rimanere single essere il segreto della longevità? Secondo Kathleen Hennings sì e i numeri le danno ragione dato che ha appena compiuto 105 anni

Kathleen Hennings è nata a Brixton nel 1919 e ha appena festeggiato un traguardo incredibile: il suo 105° compleanno e per l’occasione ha svelato il suo segreto di longevità: bere Guinness e rimanere single.

Circondata dagli amici, dallo staff e dagli ospiti della Sandfields Care Home di Cheltenham, Kathleen ha celebrato il traguardo con una pinta della sua birra preferita, una Guinness, e ha ricevuto persino un cesto regalo tematico dalla famosa azienda irlandese, contenente accessori, cioccolatini e lattine della sua amata bevanda.

La responsabile della casa di cura, Malaika Charles, ha spiegato che il team ha messo grande impegno per rendere la giornata memorabile e ha organizzato una festa speciale per celebrare questo straordinario risultato.

Si è trasferita da Londra alle campagne dei Cotswolds

Durante la sua vita, Kathleen ha lavorato come contabile a Londra, immergendosi nella vivace vita culturale della città. Amava trascorrere le serate danzando al Covent Garden e partecipando a eventi artistici come opere e balletti, godendo pienamente dell’energia culturale della capitale britannica.

Dopo gli anni intensi vissuti nella Londra della Seconda Guerra Mondiale, nel 1965 ha scelto di trasferirsi nelle tranquille campagne dei Cotswolds, portando con sé sua madre, suo fratello Charlie e il bassotto Rusty, per vivere una vita più rilassata.

Alla domanda su quale fosse il segreto della sua longevità, Kathleen ha replicato con ironia: “Bevi Guinness e non sposarti!” La sua risposta ha suscitato curiosità e ilarità, ma c’è anche un fondo di verità dato che alcuni studi sostengono effettivamente che le donne single possano essere più felici e in salute rispetto a quelle sposate, benché il matrimonio sia spesso associato a una maggiore longevità, soprattutto per gli uomini.

Quanto alla Guinness, è noto che, consumata con moderazione, può offrire alcuni benefici per la salute grazie alla presenza di vitamine del gruppo B e antiossidanti. E per Kathleen la Guinness rappresenta non solo un gusto che ama, ma anche uno dei segreti di una vita vissuta senza rimpianti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: