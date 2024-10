La riflessione di Julia Roberts sul lato oscuro dei social è qualcosa che devi assolutamente leggere

Una foto casual e gli haters hanno banchettato come commenti offensivi: Julia Roberts con il suo discorso ci fa capire quanto i social possano fare male alla nostra salute mentale

Una foto senza particolare make up, in abiti casual, mentre gioca a carte con la nipote Emma. È bastato tanto per scatenare gli haters che hanno dato fondo a tutta la loro cattiveria gratuita per prendere di mira Julia Roberts. Ma la star di Hollywood non è stata certo a guardare, anzi.

Ha infatti reagito a tono, puntando il dito contro gli effetti dannosi dei social media sulla nostra salute mentale, in particolare per le donne e le ragazze che finiscono per credere ai commenti dei leoni da tastiera. Nel caso della Roberts, si è trattato di frasi come “sei orribile” o “stai invecchiando male” o ancora “sembri un uomo”.

“Cosa sarebbe accaduto se avessi avuto 15 anni?”

Certo, non sono mancati i complimenti per la sua bellezza senza tempo, ma l’attrice è rimasta ferita da quanti hanno scagliato il loro odio contro di lei senza motivo. Come detto, però, ha voluto replicare e lo ha fatto intervenendo nella trasmissione di Oprah Winfrey commentando così l’accaduto:

Il numero di persone che si sono sentite autorizzate a fare commenti su come apparissi, su come non stessi invecchiando bene, su quanto sembrassi un uomo, mi ha sconvolta e sorpresa per come mi ha fatto sentire. Sono una donna di cinquant’anni e so chi sono, ma i miei sentimenti possono ancora essere feriti.

Una donna matura e consapevole del proprio valore e che quindi non si è lasciata prendere dallo sconforto. Ma se al suo posto ci fosse stata una ragazza? È proprio qui che la sua riflessione arriva:

Ho trovato triste che la gente non percepisse il significato, la dolcezza, l’assoluta gioia splendente di quella foto. Ho pensato ‘Cosa sarebbe accaduto se avessi avuto 15 anni?’. Alla fine sono contenta, perché mi si è aperto uno scorcio su una realtà che non conoscevo.

Infine un’ultima constatazione di quanto odio si può riversare sui social e quanto la salute mentale ne possa risentire, specialmente se si è fragili e vulnerabili:

Bisogna passare attraverso le cose per capirle e questo è stato solo un piccolo assaggio di ciò che può accadere sui social network.

Le sue parole devono farci riflettere su quanto i social possono influenzare il nostro stato d’animo. Basta una foto di qualcuno che si considera più “attraente” per sentirsi “inferiori” o un commento negativo e il nostro mondo può crollare. E non tutti hanno la forza di rialzarsi che ha una star di Hollywood come Julia Roberts.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: