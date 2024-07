Jugaad, la parola hindi che insegna a trovare soluzioni ai problemi pensando fuori dagli schemi

È l'arte di arrangiarsi. Di trovare idee semplici, rapide ed efficaci per affrontare i problemi con ingegno e tanta creatività. Un approccio diverso che abbatte gli sprechi, incoraggiandoci a ripensare i nostri modelli di vita e di produzione

Jugaad, che termine è? L’avete mai sentito? Probabilmente no, a meno che non abbiate studiato l’hindi. Ha uno strano suono e un significato intraducibile in una sola parola.

Ha a che fare con l’arte di arrangiarsi, con quelle idee improvvise e geniali che risolvono velocemente i problemi. Idee semplici ma all’avanguardia, funzionali e non troppo costose. Espedienti che a volte nascono per necessità e pura sopravvivenza, ma che si rivelano ben presto molto più preziosi di quanto lascino intendere le apparenze.

Il termine ha conquistato popolarità internazionale grazie a un libro, “Jugaad Innovation: Pensa frugale, sii flessibile, genera una crescita dirompente”, scritto da tre autori indiani, Navi Radjou, Jaideep Prabhu, Simone Ahuja. Parla di persone che hanno saputo sfruttare la jugaad in modo innovativo, dando vita a soluzioni efficienti a costi contenuti, mescolando creatività e ingegno.

Un esempio? Il frigorifero di argilla raffreddato con un sistema ad acqua, ideato dal vasaio Mansukh Prajapati, per aiutare il suo villaggio dopo che era rimasto senza elettricità a causa di un terribile terremoto.

E’ soprattutto l’atteggiamento jugaad a fare la differenza e adottarlo, o perlomeno sapere che esiste, chissà che non possa aiutarci a vedere le cose con altri occhi e a trasformare le difficoltà in magiche opportunità.

Più banalmente potrebbe aiutarci a cogliere potenzialità laddove apparentemente non ce ne sono. Un po’ come succede con il riciclo creativo, grazie al quale oggetti rotti, mobili e cose destinate alla spazzatura magicamente rivivono sotto nuove sembianze.

L’approccio Jugaad può aiutarci, in definitiva, a rompere gli schemi, a cambiare prospettive, a pensare in grande anche se ci vediamo piccoli, a trovare soluzioni improvvisate e innovative per risolvere problemi e difficoltà utilizzando quello che abbiamo a portata di mano.

Un approccio diverso, apprezzato sempre più anche in ambito manageriale, che abbatte gli sprechi incoraggiandoci a ripensare i nostri modelli di vita e di produzione.

