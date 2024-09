Jonny Depp sorprende i bambini ricoverati nell’Ospedale pediatrico vestito da Jack Sparrow

Johnny Depp ha nuovamente indossato il suo famoso costume da pirata di Jack Sparrow. E questa volta lo ha fatto per una buona causa

Nei panni del suo più famoso personaggio, quello di Pirati dei Caraibi, per sorprendere i bambini ricoverati all’Ospedale Universitario Donostia di San Sebastián: lui è il mitico Johnny Depp, che ha approfittato del suo soggiorno nella città basca in occasione della 72a edizione del Festival del Cinema per fare un gesto dolcissimo.

E infatti, vestito da capitano Jack Sparrow, la star di Hollywood ha regalato piccoli momenti di gioia e spensieratezza ai piccoli pazienti tra i corridoi e le stanze dei reparti di pediatria e oncologia.

Leggi anche: A Pescara c’è il taxi clown, che porta i bimbi malati in ospedale regalando sorrisi

Da parte di tutto lo staff dell’Ospedale Universitario di Donostia, vorremmo esprimere la nostra infinita gratitudine a Johnny Depp per il suo tempo, il suo sostegno e la sua energia, nonché a @sansebastianfes per aver facilitato questa visita, si legge nel post del nosocomio.

Desde Osakidetza, y especialmente desde todo el personal del Hospital Universitario Donostia, nos gustaría trasmitir un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía, así como a @sansebastianfes por haber facilitado esta visita #72SSIFF #osakidetza pic.twitter.com/878iZ9y89r — OSI Donostialdea ESI (@DonostiakoOsp) September 26, 2024

Non è la prima volta che Depp, fa visita nei panni di “Pirata” ai reparti pediatrici degli ospedali in tutto il mondo, da Vancouver, Parigi, Londra e Brisbane, in Australia, a diverse città degli Stati Uniti.

Ma perché è un gesto importantissimo?

Perché l’ospedalizzazione è un processo traumatico per chiunque, figuriamoci per i più piccoli! Ma, per fortuna, a loro basta davvero poco per scacciare via i brutti pensieri e tentare di dare un senso a quelle giornate interminabili. Un sorriso, un gioco, la presenza del cane fedele, tutto purché si allevi quello stato di ansia e di agitazione e di dolore magari dovuto a una terapia.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: