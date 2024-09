Jon Bon Jovi salva una donna che stava per togliersi la vita dal ponte di Nashville

Un video da un ponte di Nashville, USA, ha immortalato l'intervento del cantante Jon Bon Jovi, che ha soccorso una donna prossima al suicidio. La star l'ha convinta a non gettarsi nel fiume, aiutandola a tornare indietro

Non bisogna solamente trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Il modo in cui ci interfaccia con una persona in un momento di piena crisi può convincerla a ritornare sui suoi passi. Jon Bon Jovi l’ha fatto, aiutando una donna in procinto di togliersi la vita.

Il cantante si trovava sul ponte pedonale John Seigenthaler per girare un video musicale quando ha intravisto la signora scavalcare la ringhiera, in bilico sul fiume Cumberland. Bon Jovi si è avvicinato a lei, salutandola con la mano. Un’altra donna della troupe li ha raggiunti per aiutare.

L’episodio è stato ripreso da un video e diffuso dal dipartimento della polizia metropolitana di Nashville, che tramite i social ha ringraziato la rock star per il suo provvidenziale intervento.

A shout out to Jon Bon Jovi and his team for helping a woman in #Nashville on the Seigenthaler Pedestrian Bridge Tuesday… Posted by Metropolitan Nashville Police Department on Wednesday, September 11, 2024

Bon Jovi ha convinto la donna a scendere dalla sporgenza e a mettersi in salvo. Dopo una breve chiacchierata, il cantante l’ha abbracciata. Per Jon Bon Jovi, il suo è stata una semplice azione in soccorso del prossimo.

L’autore e voce di Livin’ on a Prayer e tanti altri straordinari successi ha creato la Jon Bon Jovi Soul Foundation, associazione caritatevole che combatte la fame e la povertà, distribuendo generi alimentari a senza tetto e famiglie in difficoltà.

Il suo gesto ci ricorda che, al di là di fama e successo, siamo tutti esseri umani, con le nostre paure e fragilità, e in questi momenti dobbiamo essere pronti a sostenerci l’un l’altro.

Fonte: Metropolitan Nashville Police Department/Facebook

