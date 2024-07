Jon Bon Jovi continua a dare da mangiare gratis a chi non se lo può permettere nei suoi ristoranti (e in 10 anni ne ha aperti altri)

Jon Bon Jovi ha aperto il terzo ristorante per fornire pasti gratuiti a chi è in difficoltà. Nei suoi locali non ci sono prezzi, ma si può fare una donazione dell’entità che si riesce a pagare

Jon Bon Jovi e sua moglie Dorothea Hurley hanno aperto il loro terzo ristorante comunitario negli Stati Uniti. Questa iniziativa, che fa parte del progetto JBJ Soul Kitchen, mira a fornire pasti gratuiti a persone in difficoltà economica, offrendo loro un luogo dove mangiare senza essere giudicati.

Il frontman dei Bon Jovi e vincitore di numerosi Grammy Awards ha sempre avuto a cuore il benessere della comunità. Insieme alla moglie, ha già aperto due ristoranti nel New Jersey: il primo nel 2011 a Red Bank e il secondo nel 2016 a Toms River.

Questi ristoranti non hanno prezzi sui loro menù. I clienti sono infatti invitati a fare una donazione di 20 dollari per coprire il costo del loro pasto. Chi non può permettersi di pagare ha comunque la possibilità di godere di un pasto caldo, grazie alla politica del ristorante che permette ai donatori di coprire il costo dei pasti per chi è in difficoltà. Inoltre i clienti possono contribuire al ristorante offrendo il loro tempo come volontari, per esempio lavando i piatti.

L’obiettivo è aiutare gli studenti universitari a permettersi pasti adeguati

Il terzo ristorante JBJ Soul Kitchen è stato inaugurato alla Rutgers University, sempre nel New Jersey. Questo progetto nasce con l’intento di aiutare gli studenti che lottano per permettersi pasti adeguati. Jon Bon Jovi ha fatto sapere che l’obiettivo è quello di sostenere gli studenti che spesso devono fare sacrifici economici per pagare le spese scolastiche, sottolineando l’importanza di una corretta alimentazione per il loro benessere e rendimento accademico.

Questa nuova apertura riflette l’impegno continuo della coppia nel promuovere il cambiamento positivo e nel contrastare la fame e la mancanza di riparo. Jon Bon Jovi ha sempre preferito mantenere un profilo basso riguardo alle sue iniziative filantropiche, concentrandosi piuttosto sull’effettivo impatto che queste possono avere sulla comunità. Le iniziative dei JBJ Soul Kitchen sono un esempio lampante di come le celebrità possano usare la loro influenza e risorse per il bene comune.

Fonte: JBJ Soul Kitchen

