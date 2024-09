Basta con la “Fomo”, ora arriva la Jomo: il piacere di prendersi una pausa (ed è bellissimo!)

Non più paura di perdersi qualcosa, ma voglia di staccare dal mondo digitale per riscoprire le piccole cose: è la “Jomo”, la “Joy of Missing Out”

Negli ultimi anni a tutti noi è capitato di essere stati presi dalla “Fomo”, ovvero la paura di essere esclusi o di perdere qualcosa. Ora, però, c’è una nuova tendenza che le si contrappone: la Jomo, acronimo di “Joy of Missing Out”. Se la Fomo ci spinge a partecipare a ogni evento sociale e a restare connessi costantemente sui social media, la Jomo invita a riscoprire il piacere di prendersi una pausa, staccarsi dal mondo digitale e godersi momenti di tranquillità.

La Jomo non è sinonimo di isolamento, ma piuttosto un modo di scegliere consapevolmente come trascorrere il tempo, privilegiando ciò che davvero ci fa stare bene. In un mondo sempre più frenetico e dominato dall’immagine di vite perfette sui social media, la Jomo ci ricorda l’importanza di rallentare e apprezzare le piccole cose quotidiane.

Riscoprire i piccoli piaceri della vita quotidiana

Si tratta di abbracciare momenti di quiete, magari disconnettendosi dai dispositivi digitali e riscoprendo la bellezza di un buon libro, una passeggiata nella natura o semplicemente il relax. La cultura del “sempre connessi” alimenta spesso ansia e insicurezze, spingendoci a confrontare costantemente le nostre vite con quelle degli altri.

Al contrario la Jomo ci incoraggia a coltivare relazioni autentiche, sia con noi stessi che con le persone a cui teniamo, basate sulla presenza e l’ascolto reciproco. Abbracciando questa filosofia, impariamo a dire “no” quando necessario, proteggendo il nostro tempo e le nostre energie per dedicarsi a ciò che conta davvero.

Il concetto di Jomo è quindi un invito a riflettere su cosa sia davvero la felicità, non tanto come traguardo, ma come percorso. Significa prendere scelte consapevoli, valorizzare la nostra interiorità e riscoprire i piaceri semplici della vita quotidiana, senza la pressione di dover essere costantemente coinvolti in attività sociali. La Jomo ci insegna che non è necessario accumulare esperienze o approvazioni esterne per essere felici, ma piuttosto ascoltare i nostri bisogni e vivere in armonia con i nostri valori.

