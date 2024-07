John Legend inaugura una dispensa alimentare per gli animali domestici dei senzatetto

Il cantante John Legend e il suo marchio di cibo per animali hanno inaugurato una dispensa alimentare per i quattro zampe dei senzatetto

A Long Beach, in California, è stata inaugurata una dispensa alimentare dedicata agli animali domestici dei senzatetto, un’iniziativa che offre un aiuto fondamentale a chi vive in strada insieme ai propri amici a quattro zampe. Protagonisti il cantante John Legend e il marchio di cibo per animali Kismet, co-fondato da Legend stesso.

Il centro multiservizi di Long Beach, già noto per offrire una gamma di supporti ai senzatetto, inclusi servizi medici e assistenza per l’occupazione, ha ora ampliato il suo raggio d’azione per includere anche il benessere degli animali domestici. Questo nuovo servizio fornirà cibo gratuito per animali, rispondendo a un bisogno spesso trascurato.

Paul Duncan, responsabile dell’ufficio dei servizi per i senzatetto, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa:

Molti dei nostri utenti hanno animali domestici, che rappresentano una parte cruciale della loro vita. Questi animali offrono amore incondizionato e un senso di benessere. Fornire cibo per loro significa supportare anche le persone che li amano e che dipendono da loro per il sostegno emotivo.

Un sostegno vitale sia per gli animali che per i loro amici umani

John Legend, che ha giocato un ruolo chiave nell’apertura della dispensa, ha condiviso il suo pensiero sull’iniziativa:

Spesso vediamo i senzatetto come un problema o un peso per la città, ma è essenziale ricordare che sono esseri umani con bisogni e affetti. Aiutare loro significa anche aiutare i loro animali, che spesso sono la loro unica fonte di conforto e compagnia.

Oltre a Legend, anche il dottor Kwane Stewart, fondatore di Project Street Vet, contribuisce a questa iniziativa. Stewart, un veterinario di San Diego, è noto per fornire cure gratuite agli animali domestici dei senzatetto a Skid Row e in altre aree della regione di Los Angeles. Enfatizzando l’importanza di questo progetto, Stewart ha dichiarato:

La nostra missione è stata creare il miglior cibo per cani disponibile e portare benessere agli animali più bisognosi.

La dispensa è rifornita con prodotti Kismet, garantendo alimenti di alta qualità per i cani dei senzatetto. Questa iniziativa non solo aiuta a nutrire gli animali, ma rafforza anche il legame tra le persone e i loro compagni pelosi, offrendo un sostegno vitale a entrambi. Con l’apertura di questa dispensa, Long Beach fa un passo avanti significativo nel migliorare la vita dei senzatetto e dei loro animali.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: