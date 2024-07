Jamila Mayanja ha sviluppato una borsa ad energia solare con materiali riciclati per le ragazze che studiano (con dentro assorbenti riutilizzabili)

La Solar Smart Bag, realizzata con materiali riciclati, è impermeabile a energia solare ed è dotata di assorbenti e pannello solare per caricare una lampada per permettere alle ragazze di leggere e studiare di notte

Jamila Mayanja, un’imprenditrice ugandese, ha sviluppato un’iniziativa innovativa per migliorare l’istruzione e la qualità della vita delle ragazze africane: la Solar Smart Bag. Questa borsa impermeabile a energia solare è realizzata con materiali riciclati e contiene numerosi strumenti utili per aiutare le ragazze a stare a scuola.

Ogni borsa è dotata di un pannello solare per caricare una lampada, assorbenti igienici riutilizzabili, un libretto informativo sull’igiene mestruale e un kit da cucito. L’iniziativa ha già distribuito migliaia di borse e Mayanja ha l’ambizioso obiettivo di raggiungere un milione di ragazze in tutta l’Africa orientale.

La Solar Smart Bag non solo fornisce le risorse necessarie per la gestione delle mestruazioni, ma offre anche una fonte di luce per leggere e studiare di notte, migliorando significativamente le opportunità educative delle ragazze.

Grazie al suo contributo ha vinto il Leadership Impact Award 2023

Mayanja è la fondatrice di Smart Girls Uganda, un’organizzazione dedicata a fornire competenze pratiche e professionali alle giovani donne. Grazie al programma “Girls with Tools Skilling”, l’organizzazione ha formato oltre 300 donne in professioni tecniche tradizionalmente dominate dagli uomini, come l’ingegneria elettrica e meccanica.

Il contributo di Mayanja è stato riconosciuto a livello internazionale con il Leadership Impact Award 2023, un premio assegnato ai membri del Mandela Washington Fellowship Alumni Network che hanno avuto un impatto significativo nelle loro comunità. Mayanja, alunna del programma YALI (Young African Leaders Initiative) del governo degli Stati Uniti, è stata selezionata tra centinaia di candidati per il suo lavoro eccezionale con Smart Girls Uganda.

L’UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione) ha sostenuto la produzione e distribuzione di queste borse, aiutando sia le ragazze rifugiate che quelle delle comunità ospitanti. L’iniziativa ha avuto un impatto significativo, permettendo a migliaia di ragazze di continuare la loro istruzione senza imbarazzo o difficoltà durante il periodo mestruale.

Grazie a queste borse, le ragazze possono frequentare la scuola con maggiore regolarità, sentendosi sicure e supportate. Jamila Mayanja e il suo team di Smart Girls Uganda stanno ridefinendo la gestione delle mestruazioni e l’accesso all’istruzione per le giovani donne in Africa, offrendo soluzioni sostenibili e innovative che migliorano la loro vita quotidiana.

