In Canada è stato cancellato il celebre concorso per capelli congelati, perché non fa abbastanza freddo

In Canada, il celebre concorso per capelli congelati è stato cancellato per la prima volta: le temperature non sono scese sotto i -20°C, insufficienti per l'evento.

L’annuale competizione di Eclipse Nordic Hot Springs, nel gelido Yukon canadese, è stata cancellata a causa di un inverno insolitamente mite. Le temperature non sono scese sotto i -20°C, il minimo indispensabile per realizzare le stravaganti acconciature di capelli ghiacciati.

Il rituale coraggioso

Ogni anno, i partecipanti si immergono nelle calde acque termali naturali e, una volta fuori, modellano i capelli congelati in forme spettacolari. Tuttavia, l’inverno appena trascorso non è stato abbastanza freddo per permettere lo svolgimento del concorso in condizioni ideali.

“Lo scorso inverno non ha fatto abbastanza freddo per un periodo prolungato, per questo il concorso è stato posticipato a quest’anno,” ha spiegato a SWSN Satyam Jain, portavoce delle terme. “Abbiamo scattato alcune foto, ma non erano sufficienti per un vero concorso.”

Le regole del gelo

Per ottenere i migliori risultati, le temperature devono scendere almeno a -20°C, meglio ancora a -22°C o meno. Le categorie del concorso includono il miglior look femminile e maschile, il miglior gruppo, la migliore barba congelata e il premio del pubblico.

“Monitoriamo costantemente le previsioni e avviamo il concorso tra dicembre e marzo, a seconda delle temperature. Se in novembre avessimo costanti -20°C, potremmo iniziare anche allora, ma sappiamo che è improbabile,” ha aggiunto Jain.

Il clima cambia, il concorso è a rischio

Un rapporto del 2017 del governo canadese ha rilevato che le temperature nello Yukon stanno aumentando più velocemente rispetto al resto del Canada. Nel 2016, la maggior parte della regione ha registrato temperature medie superiori di oltre 3°C rispetto al periodo 1961-1990.

Anche un’analisi della Yukon University del 2022 ha evidenziato che, a causa del cambiamento climatico, le temperature invernali potrebbero aumentare di 0,7-3,7 gradi nei prossimi 50 anni, mettendo in discussione eventi legati al freddo estremo come questo concorso.

Il cambiamento climatico sta trasformando rapidamente la regione e con esso le sue tradizioni invernali. Per ora, gli organizzatori di Eclipse Nordic Hot Springs restano in attesa di un inverno sufficientemente rigido, ma il futuro del concorso potrebbe essere sempre più incerto.

