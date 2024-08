Gli Imagine Dragons e il potentissimo discorso sulla salute mentale: “fatevi aiutare, questo non vi rende deboli!”

Gli Imagine Dragons da sempre sono impegnati per sensibilizzare sulla salute mentale, anche per via della lunga lotta contro la depressione e l’ansia del loro frontman

La band degli Imagine Dragons, e in particolare il loro frontman Dan Reynolds, da sempre è portavoce nella sensibilizzazione sulla salute mentale, grazie alla loro apertura e onestà riguardo alle proprie lotte personali con la depressione e l’ansia.

Reynolds, sin da giovane, ha infatti affrontato la depressione, raccontando più volte come si sentisse “diverso” rispetto agli altri bambini e come la musica sia diventata per lui un’ancora di salvezza. Ha spesso sottolineato come la terapia sia uno degli elementi che gli hanno salvato la vita.

La band ha incorporato questi temi nei loro testi, offrendo ai fan un mezzo per identificarsi e trovare conforto. Brani come “Demons” e “I Don’t Like Myself” trattano apertamente la lotta interna con il dolore e l’oscurità.

Reynolds ha utilizzato i concerti, come quello al Madison Square Garden, per parlare apertamente della necessità di combattere lo stigma associato alla depressione e alla terapia, incoraggiando chiunque a cercare aiuto senza vergogna.

“La vostra vita vale sempre la pena di essere vissuta”

In un video diventato virale sul web lo vediamo fare lo stesso al Budweiser Stage pronunciando un potente discorso sull’importanza di farsi supportare da amici, genitori, familiari e soprattutto da psicologi e persone competenti quando ci si trova in difficoltà, senza sentirsi deboli. Queste le sue parole profondissime e toccanti:

Rimanete con noi. Non trattenete i vostri sentimenti. Non tenetevi dentro queste cose. Non vi rende forte. Parlate con i vostri genitori. Parlate con i vostri amici. Parlate con chiunque. Parlate. Buttate fuori. Esprimetevi. Non trattenete i vostri sentimenti. Se è possibile, andate in terapia. Io vado in terapia da quando ero molto piccolo. Questo non vi rende deboli. Questo non vi rende deboli, non vi rende rotti. Vi fa crescere. Vi rende intelligenti. Preparatevi per il vostro futuro. Le grandi cose che farete, che condividerete con noi, oggi possono essere difficili, ma domani possono essere molto migliori. Oggi possono essere difficili, ma domani possono essere molto migliori. Abbiamo bisogno di voi. La vostra vita vale sempre la pena di essere vissuta. Vi vogliamo bene.

Un impegno verso questi temi che si è visto anche nel documentario pubblicato dalla band nel 2023 su Hulu, “Imagine Dragons Live in Vegas”, che non solo celebra il loro percorso musicale ma mette in luce anche le sfide mentali affrontate dai membri del gruppo. Questo progetto è un ulteriore esempio della volontà di usare la propria esperienza per ispirare e sostenere chi si trova ad affrontare problemi simili.

Così, tra musica, concerti e documentari gli Imagine Dragons stanno cercando nel loro piccolo di cambiare la percezione della salute mentale, rendendo questi argomenti più accessibili e meno tabù. E se anche una sola persona, dopo aver visto questo video, avrà trovato il coraggio di farsi aiutare, allora saranno riusciti nella loro importantissima missione.

