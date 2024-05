Il video dell’anziano al benzinaio è il decadimento della nostra società (e del giornalismo italiano)

Quello che vedete in foto, non è altro che uno dei mila post che girano online da ieri, e che invitano a visualizzare un video ormai tristemente virale.

I social media sono stati inondati da un video sconcertante che ha messo in evidenza il peggio della nostra società contemporanea. Un anziano signore, visibilmente affetto da disturbi mentali, è diventato involontariamente protagonista di uno spettacolo che nessuno avrebbe dovuto diffondere, mentre compiva gesti inappropriati presso un distributore di carburante.

Il video, diffuso senza scrupoli su piattaforme digitali e veicolato dalla stampa, ha destato non solo sgomento, ma anche profonda riflessione sulla deriva morale e sull’etica giornalistica del nostro tempo.

La scena, sebbene assurda e disturbante, rappresenta un crollo tangibile dei valori umani e della dignità individuale. L’anziano, vulnerabile e chiaramente in stato di disagio psicologico, è stato oggetto di derisione e voyeurismo da parte di coloro che hanno assistito passivamente ai suoi gesti disfunzionali. Questo non è solo un riflesso della mancanza di empatia nella nostra società, ma anche della nostra ossessione collettiva per lo spettacolo, che ci porta ad abbracciare il degrado anziché combatterlo.

La diffusione, anche senza filtri, di questo video da parte dei media, in particolare di alcune testate giornalistiche, getta una luce impietosa sullo stato attuale del giornalismo italiano. Piuttosto che svolgere il loro ruolo di guardiani dell’etica e della responsabilità sociale, alcuni organi di stampa hanno abbracciato senza riserve il sensazionalismo, alimentando una narrazione tossica che sfrutta il disagio altrui per il proprio tornaconto.

Il fatto che l’anziano sia stato identificato e reso ancor più vulnerabile dall’esposizione mediatica è un segno inequivocabile del fallimento etico dei media nel nostro Paese.

Vi invitiamo a non diffondere questo tipo di contenuti, lesivi della dignità delle persone.

Non vuoi perdere le nostre notizie?