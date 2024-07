Il Moulin Rouge recupera le pale e torna a splendere (in attesa del passaggio della torcia olimpica)

Le pale dell'iconico cabaret di Parigi, crollate al suolo lo scorso aprile, sono tornate al loro posto - appena in tempo per l'inizio delle Olimpiadi

Il Moulin Rouge, iconico cabaret parigino situato nel cuore del quartiere Montmartre, che ogni anno attira milioni di visitatori da tutto il mondo, è tornato al suo splendore – a pochissimi giorni dall’inizio delle Olimpiadi che si svolgeranno proprio a Parigi.

Lo ricorderete certamente: qualche mese fa, il 25 aprile, le pale del mulino a vento erano crollate al suolo, insieme alle prime tre lettere sulla facciata del cabaret, M, O e U (per fortuna, nessuno era rimasto ferito nell’incidente).

In poco più di due mesi, le pale sono state restaurate e rimesse a nuovo, pronte per tornare al proprio posto e illuminare il mulino più famoso della storia del costume.

Ieri sera la conclusione dei lavori e la presentazione al pubblico: le ballerine di cancan si sono esibite per strada, fuori dal locale, offrendo a a centinaia di persone tra residenti e turisti uno spettacolo gratuito per celebrare le pale decorate in oro e rosso.

Le pale non hanno ancora ripreso a girare come prima, ma lo faranno presto – assicurano i tecnici. Intanto, il Moulin Rouge è tornato, almeno nell’aspetto, a essere quello che tutto il mondo conosce e adora: un mulino glamour e scintillante, in grado di regalare forti emozioni.

Era fondamentale che il cabaret tornasse nella sua forma migliore per accogliere i moltissimi turisti in arrivo per i Giochi Olimpici, che inizieranno il 26 luglio: la torcia olimpica passerà proprio davanti al Moulin Rouge il 15 luglio.

Fondato nel 1889, il cabaret è diventato un simbolo mondiale della vita notturna parigina di fine secolo e i suoi ballerini sono stati immortalati in dipinti, fotografie e pellicole cinematografiche.

Ogni anno più di 600.000 persone assistono agli spettacoli che si tengono due volte al giorno al suo interno.

Fonte: Moulin Rouge

