Il latte al cioccolato proviene da mucche marroni, ne sono convinti 7 americani su 100

7 americani su 100 credono che il latte al cioccolato provenga da mucche marroni: questa convinzione può farci sorridere e sorprenderci, ma deve anche permetterci di riflettere sulle consapevolezze e le conoscenze che abbiamo in ambito alimentare. Sappiamo sempre meno cosa mangiamo e da dove arriva il cibo: ed è questa la notizia più preoccupante

Tu sai cosa c’è nel latte al cioccolato? Puoi davvero dire di avere la certezza assoluta di sapere di cosa è fatto il latte al cioccolato?

Uno studio rivela che anche ciò che può sembrarci più ovvio, per alcune persone nasconde un “ingrediente” segreto: che fa ridere, ma anche riflettere.

Latte al cioccolato: cosa contiene?

Se ti chiedo cosa c’è nel latte al cioccolato, la prima risposta che ti viene in mente è: latte, cioccolato e, volendo, zucchero.

Latte che può essere di origine animale, per esempio di mucca, o di origine non animale, per esempio di avena. Il cioccolato di solito è in polvere ed già zuccherato.

Giusto? Beh… sì, pare ovvio.

Uno studio che fa ridere, ma anche riflettere

Un’indagine del 2017 dell’Innovation Center of U.S. Dairy ha rivelato che 16,4 milioni di americani, quindi il 7% della popolazione, cioè 7 persone su 100, crede che il latte al cioccolato provenga dalle mucche marroni.

Questa notizia può apparire sconvolgente, per una questione logica, perché può essere preoccupante che 16,4 milioni di persone ragionino pensando che una bevanda che si chiama “latte al cioccolato”, quindi un nome piuttosto descrittivo del suo contenuto, provenga da mucche marroni e non che sia latte con l’aggiunta di cioccolato, e questo è il campione studiato, se facessimo la stessa domanda a tutto il mondo, chissà in quanti darebbero la stessa risposta.

Ma questa convinzione del 7% degli americani fa anche molto riflettere, perché mostra quanto distacco stiamo sviluppando nei confronti degli alimenti di cui ci nutriamo: siamo sempre meno consapevoli della provenienza di ciò che mangiamo.

Sappiamo cosa mangiamo?

In due generazioni abbiamo distrutto quasi tutto il sapere che abbiamo accumulato in 23.000 anni di agricoltura.

Per esempio, ci sono anche persone che non sanno che il bacon viene dal maiale e lo stesso Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti definisce la patate come “verdure” e i “succhi di frutta” come frutta.

Considerando che è già tanto se sappiamo che frutta e verdura hanno una stagionalità.

Siamo abituati ad avere sempre tutto, di solito in perfette buste di plastica, magari monoporzione, che ormai non abbiamo idea di ciò che mangiamo.

Ti potrebbe interessare anche: