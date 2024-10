IKEA introduce le “Quiet Hours” per le persone neurodivergenti, senza musica e rumori ridotti al minimo

IKEA ha pensato alle Quiet Hours: ogni mercoledì nelle ultime tre ore di apertura dei negozi vengono ridotti al minimo i rumori e le distrazioni per creare un ambiente più accogliente per le persone neurodivergenti

IKEA Italia ha introdotto una nuova iniziativa inclusiva per rendere i propri negozi più accessibili: le Quiet Hours. Questo progetto, pensato per offrire un ambiente sereno e confortevole alle persone neurodivergenti, è stato testato in una fase pilota in alcuni punti vendita e ora è attivo in tutti i 22 store presenti sul territorio nazionale.

Grazie alla collaborazione con le associazioni ANGSA Lazio e Lombardia, IKEA ha potuto implementare misure specifiche per facilitare l’accesso alle persone con sensibilità sensoriale, in particolare chi è sensibile ai rumori forti e agli stimoli visivi intensi.

Le Quiet Hours si svolgono ogni mercoledì, nelle ultime tre ore di apertura degli store IKEA, durante le quali vengono ridotti al minimo i rumori e le distrazioni. Musica e annunci vocali sono sospesi, così come l’utilizzo di macchinari rumorosi. L’obiettivo è di creare un ambiente più calmo e accogliente per chi trova difficoltà nel gestire gli stimoli sensoriali intensi, come molte persone autistiche o con altre forme di neurodivergenza.

Ci saranno anche le Stanze Relax completamente silenziose

Oltre a questa novità, IKEA ha allestito una Stanza Relax in ogni punto vendita, un’area apposita in cui i clienti possono concedersi una pausa in tranquillità. Durante le Quiet Hours, queste stanze sono completamente silenziose, senza annunci o musica, in modo da offrire un momento di serenità a chi ne ha bisogno. L’obiettivo è di garantire uno spazio sicuro e privo di stimoli stressanti per consentire a tutti di rilassarsi.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, volto a migliorare l’esperienza di acquisto e a rispondere ai bisogni di una clientela diversificata. Con questa scelta, IKEA cerca di avvicinarsi ai propri visitatori in modo empatico, facendo dei suoi spazi fisici luoghi di inclusione e benessere per tutti e aiutando le persone a sentirsi a proprio agio, come a casa.

L’introduzione delle Quiet Hours risponde a una crescente attenzione verso l’inclusione e l’accessibilità, in un settore, quello del retail, che si evolve per andare incontro alle diverse esigenze dei clienti. In un’epoca in cui l’esperienza di acquisto diventa un elemento centrale, prendersi cura dei propri clienti significa anche ascoltare e rispondere ai loro bisogni specifici.

Fonte: Angsa Lazio

