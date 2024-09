Hole In the Wall, il bar che serve le bevande attraverso un buco nel muro (ed è popolarissimo!)

Nelle Filippine c’è un locale che permette di ricevere le bevande attraverso un buco nel muro e sta attirando un gran numero di clienti anche grazie ai social

Nelle Filippine, un nuovo bar sta attirando l’attenzione grazie a un concetto davvero unico: Mamonaku Kohi, situato a Quezon City, ha aperto le sue porte con un’idea originale che cambia il modo di fare colazione o di gustare un caffè. Chiamato “Hole In the Wall”, questo locale non ha porte né finestre, ma solo un grande buco nel muro come se fosse un cantiere perenne attraverso il quale i clienti possono effettuare ordini e ricevere le loro bevande.

Questa caffetteria giapponese si distingue per la sua semplicità e per la mancanza di elementi tradizionali che ci si aspetterebbe in un locale. Non ci sono sedie, tavoli né servizi igienici, eppure la formula sembra funzionare perfettamente, attirando un gran numero di clienti. Gli utenti dei social media non hanno tardato a mostrare il loro entusiasmo, con milioni di visualizzazioni dei video che documentano questo esperimento innovativo.

L’idea alla base di Mamonaku Kohi è quella di fornire un servizio di asporto che ridefinisce l’esperienza del caffè, rendendola ancora più interattiva. Per ordinare, i clienti utilizzano schede illustrate che sono appese ai lati dell’apertura nel muro, evitando così la necessità di comunicazioni verbali dirette con il personale. Le bevande vengono poi passate attraverso il buco, offrendo un’interazione unica e divertente.

Ricordano le buchette del vino di Firenze

Questa iniziativa ricorda l’innovazione di alcuni bar in Europa durante la pandemia di Covid-19, quando molti locali hanno dovuto adattarsi per mantenere le distanze sociali. Come nel caso delle “buchette del vino” a Firenze, anche Mamonaku Kohi ha trovato un modo creativo per servire i clienti mantenendo la sicurezza.

Nonostante la mancanza di comfort tradizionali, i clienti sembrano apprezzare l’atmosfera informale e il concetto originale. I video su piattaforme come Instagram e TikTok hanno amplificato la notorietà del locale, dimostrando che l’innovazione nel settore della ristorazione può attrarre una clientela sempre più curiosa e alla ricerca di esperienze uniche.

La popolarità di Mamonaku Kohi ha fatto sì che venisse paragonato ad altre caffetterie stravaganti nel mondo, come l’Anakuma Café di Tokyo. In un’epoca in cui la creatività è fondamentale per il successo commerciale, Mamonaku Kohi si fa notare con la sua proposta di caffè al di fuori degli schemi convenzionali, diventando un punto di riferimento per chi cerca qualcosa di diverso nelle Filippine.

