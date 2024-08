Spaghetti alla carbonara in lattina: un oltraggio alla tradizione culinaria italiana o un’innovazione per la Gen Z?

L'annuncio del lancio sul mercato, da parte della multinazionale Heinz, di questo piatto italiano rivisitato ha sollevato critiche e acceso un dibattito che non si placa

L’iconica carbonara, simbolo della tradizione culinaria italiana, è al centro di un’accesa polemica.

La multinazionale Heinz ha annunciato il lancio, previsto nel Regno Unito per settembre, di una versione in lattina di questo piatto amato in tutto il mondo. L’idea di una carbonara pronta all’uso, da riscaldare in soli due minuti al microonde, ha scatenato un’ondata di reazioni contrastanti, tra chi la considera un’innovazione pratica e chi grida all’oltraggio culinario.

Un piatto pronto per chi non ha tempo

Sull’etichetta, rosa su sfondo giallo, si legge “Spaghetti Carbonara, pasta in creamy sauce with pancetta”, ovvero “Spaghetti alla carbonara, pasta in salsa cremosa con pancetta”. L’obiettivo dichiarato di Heinz è quello di offrire alla Generazione Z, notoriamente poco incline a lunghe preparazioni in cucina, un piatto di pasta già pronto al costo di 2 sterline (circa 2,50 euro).

“Ecco la nostra ultima creazione. Heinz Spaghetti Carbonara: Spaghetti Pasta e Pancetta in salsa di formaggio per un sapore ricco e cremoso. La salsa cremosa e ricca e la consistenza della pasta fresca… davvero deliziosa. Godetevi il sapore fantastico della nostra pasta da sola o sul pane tostato, è il pasto perfetto per grandi e piccini! I nostri spaghetti alla carbonara Heinz in scatola non sono solo buonissimi, ma sono anche poveri di grassi e zuccheri e non contengono coloranti artificiali!”. Questo è quanto promette Heinz sulla confezione del prodotto, puntando sulla praticità e sul gusto.

La rivolta degli chef italiani: “Una distruzione della cultura italiana”

In Italia, patria della carbonara, la notizia ha suscitato l’indignazione di molti chef e appassionati di cucina. Lo chef stellato Gianfranco Vissani non ha usato mezzi termini: “Li manderei a quel Paese, con queste proposte stanno distruggendo la cultura italiana e la nostra cucina. Si dovrebbero vergognare”.

Anche Cristina Bowerman, chef stellata Michelin, ha definito la carbonara in lattina una “bastardizzazione della nostra cucina”, sottolineando l’importanza della preparazione al momento e l’impossibilità di replicare il sapore autentico del piatto con ingredienti conservati.

Tradizione o innovazione?

La carbonara in lattina solleva un dibattito più ampio sul rapporto tra tradizione culinaria e innovazione. Da un lato, c’è chi difende la sacralità delle ricette tradizionali, sottolineando l’importanza degli ingredienti freschi e della preparazione artigianale. Dall’altro, c’è chi vede nell’offerta di Heinz una risposta alle esigenze di un pubblico giovane e dinamico, sempre più alla ricerca di soluzioni rapide e pratiche per i pasti.

Il successo o il fallimento della carbonara in lattina dipenderà probabilmente dalla sua capacità di soddisfare le aspettative dei consumatori. Se il gusto sarà all’altezza, potrebbe conquistare una fetta di mercato, soprattutto tra i più giovani. Ma è difficile immaginare che possa mai sostituire l’esperienza di gustare una vera carbonara, preparata con amore e ingredienti freschi, in un ristorante o a casa propria.

La carbonara in lattina resta comunque un segnale dei tempi, un simbolo di come le abitudini alimentari stiano cambiando, anche a costo di qualche compromesso con la tradizione. E chissà, forse un giorno anche gli chef più intransigenti dovranno ricredersi.

