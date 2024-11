Haydee Águila e la sua lotta decennale contro gli allevamenti di salmone

Haydee Águila sta lottando contro gli allevamenti di salmone che minacciano le acque marine, gli ecosistemi, i terreni sacri e il patrimonio culturale della sua comunità

Haydee Águila è una figura determinante nella difesa ambientale e culturale di Punta Arenas, in Cile. Appartenente alla comunità At’ap del popolo Kawésqar, Haydee è impegnata da decenni nella lotta contro gli allevamenti di salmone che minacciano le acque marine e i terreni sacri del suo popolo.

La sua battaglia è quella di proteggere il mare, un elemento fondamentale della sua vita e della cultura ancestrale. Cresciuta vicino a Puerto Natales, Haydee ha imparato fin da giovane a conoscere e rispettare il mare, praticando attività come la vela e la pesca, fondamentali per il suo popolo.

Tuttavia la sua ricerca di un’identità culturale si è intensificata solo negli anni ‘90 quando, in un incontro casuale, ha riscoperto le proprie radici e ha iniziato a partecipare attivamente alla comunità Kawésqar. Questo ritorno alle origini l’ha portata a comprendere il valore della sua cultura e della memoria storica, alimentando la sua determinazione a difendere il suo territorio.

Insegna anche ai giovani e agli adulti a rispettare l’ambiente

Il suo impegno si è concentrato sulla resistenza contro gli allevamenti di salmone che dal 2000 hanno cominciato ad avanzare nelle acque vicino alle coste di Magellanes, minacciando non solo l’ecosistema marino ma anche il patrimonio culturale della sua gente.

Nel 2018 la richiesta di creare un “Spazio Marino Costiero Protetto dei Popoli Indigeni” è stata respinta, spingendo Haydee e la sua comunità a ricorrere alle vie legali per proteggere il loro territorio. Nonostante le difficoltà, Haydee è determinata a lottare contro questa minaccia, dichiarando che la sua lotta è anche un atto di resistenza contro le autorità che non rispettano il suo popolo.

Oltre al suo attivismo, Haydee lavora nel campo dell’educazione interculturale, insegnando ai giovani e agli adulti di Punta Arenas l’importanza di preservare la cultura locale e di rispettare l’ambiente. La sua dedizione alla causa ha fatto di lei una voce fondamentale per la comunità Kawésqar e per l’intera regione di Magallanes.

Haydee Águila incarna l’impegno per il rispetto delle tradizioni e la difesa dell’ambiente, convinta che la memoria del passato e la lotta per il futuro siano indissolubili. Un esempio di come la cultura e l’ambiente possano essere protetti solo attraverso l’unità e la determinazione.

Fonte: Austerra

