Questo gruppo di amici ha creato una cohousing per invecchiare insieme: è “La Guancha”

La Guancha a Malinalco ha l’obiettivo di affrontare la vecchiaia senza la solitudine che la contraddistingue, vivendo insieme in una cohousing

In Messico un gruppo di amici ha deciso di affrontare la vecchiaia in modo alternativo, creando una comunità di cohousing per vivere insieme, mantenere la propria indipendenza e godere della compagnia reciproca. Il progetto, noto come La Guancha, è nato nel 2009 grazie all’accademica Margarita Maass, che ha voluto migliorare la qualità della vita degli anziani.

L’iniziativa ha preso forma nella città di Malinalco, immersa nella natura tra boschi e montagne, e oggi ospita già diverse persone che hanno costruito case ecologiche sul sito. La comunità è stata fondata con l’obiettivo di offrire agli anziani un ambiente sereno e stimolante, in contrasto con l’idea tradizionale di affidarsi a case di riposo o strutture simili.

A Malinalco, gli abitanti del cohousing costruiscono case utilizzando materiali sostenibili come paglia e fango e adottano tecnologie ecologiche, come riscaldatori solari per l’acqua e sistemi di raccolta delle acque piovane. La vita nella comunità è scandita dalla condivisione non solo gli spazi comuni, come giardini e piscine, ma anche le spese e i servizi, compresa l’assistenza sanitaria.

Si condivide i pasti e si collabora con la comunità

Oltre agli aspetti materiali, il cohousing promuove forti legami sociali. Gli abitanti condividono quotidianamente i pasti, preparati con frutta e verdura coltivate nel giardino comunitario, e si aiutano l’un l’altro nelle necessità quotidiane.

Questa vicinanza crea un ambiente di sostegno reciproco, che rappresenta un’alternativa alla solitudine che spesso caratterizza la vita degli anziani. Uno dei residenti, Francisco Vigil, ha sottolineato quanto sia gratificante collaborare in questo tipo di comunità, dove l’aiuto reciproco non è motivato da una retribuzione, ma dal desiderio di vivere insieme.

Inoltre gli abitanti del cohousing mantengono una connessione forte con la comunità locale di Malinalco. Ad esempio, Tesha Martinez, un’insegnante in pensione, collabora con un laboratorio di ceramica e insegna inglese agli abitanti del luogo.

Questa partecipazione attiva rafforza il senso di appartenenza e offre agli anziani la possibilità di contribuire in maniera significativa alla vita sociale della città. In un contesto di invecchiamento demografico, progetti come La Guancha rappresentano una risposta innovativa e sostenibile, che permette agli anziani di vivere con dignità, indipendenza e circondati dagli affetti.

