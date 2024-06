Che meraviglia! Giovani studenti hanno realizzato un libro sulle storie degli anziani

Un meraviglioso incontro di generazioni ha dato vita ad una vera opera d’arte: gli studenti di cinque scuole superiori, con la collaborazione di associazioni giovanili e diversi comuni delle Marche, hanno intervistato gli anziani ospiti della casa di riposo Lazzarelli e, dai loro racconti, è nato ‘La storia di Mario’, uno straordinario libro a fumetti

Giovanissimi studenti del Maceratese si sono impegnati in un progetto straordinario, frutto di un’iniziativa di Spazio Giovani 2.0, curato dall’Associazione Help Sos Salute e Famiglia Odv-Age: hanno intervistato gli anziani ospiti della casa di riposo Lazzarelli e, dai loro racconti, è nato ‘La storia di Mario’, un bellissimo libro a fumetti.

Come riportano i giornali locali, lo scorso inverno gli studenti sono andati personalmente presso la casa di riposo e hanno parlato con gli anziani ospiti, chiedendo loro di raccontare storie sulla loro vita, spesso fatta di sacrifici e sofferenza.

Tra cui quella di Mario, che dà il titolo al libro, che nel 1940 ha 14 anni e sogna di fare il meccanico, ma suo padre è in guerra e suo nonno è malato. Una storia di responsabilità impensabili per un ragazzino che non rinuncia però al suo sogno. E così anche le storie di altri anziani, che hanno raccontato la loro vita, i loro affetti.

I giovanissimi ragazzi hanno ascoltato e tradotto tutto in disegni di esistenze semplici nella loro essenza ma complicate dagli eventi. E tutte con un grande sogno.

Un ringraziamento alla presidente della Casa di Riposo Teresa Traversa per aver accolto con tanta disponibilità, a tutto lo Staff e ai bellissimi ospiti, agli esperti Daniela Zepponi e Riccardo Messi, alle professoresse Adriana Amici e Roberta Tacchi

scrive in una nota firmata da Cristina Marcucci, presidente dell’Associazione Help

L’evento è parte del progetto ‘Spazio Giovani 2.0: insieme per crescere e progredire’ dell’Associazione Help di San Severino (capofila), finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con il bando Interscambi del Ministero delle politiche giovanili.

