Due giovani fanno parkour tra i Sassi a Matera, lo sfogo di Tommassini: “ma come vi permettete!”

Ha suscitato grande indignazione il video postato dal coreografo Luca Tommassini in cui si vedono dei ragazzi fare parkour tra i Sassi di Matera, patrimonio UNESCO

Matera, con i suoi iconici Sassi, è una delle città più antiche e affascinanti del mondo. Situata in Basilicata, vanta una storia che risale a circa 9.000 anni fa. I Sassi, antichi rioni scavati nella roccia calcarea, rappresentano un esempio straordinario di insediamento umano che ha attraversato i millenni, mantenendo intatto il suo fascino e la sua unicità.

La città offre uno spettacolo unico di case, chiese e grotte che raccontano la storia di una civiltà millenaria. Nel 1993, l’UNESCO ha riconosciuto i Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri di Matera come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sottolineando l’importanza storica e culturale di questo luogo. Questo riconoscimento ha contribuito a risvegliare l’interesse globale verso Matera, portando a un maggiore afflusso di turisti e studiosi.

Nel 2019, Matera ha ottenuto un ulteriore riconoscimento, essendo designata Capitale Europea della Cultura. Questo titolo ha messo in luce la vitalità culturale della città, promuovendo una serie di eventi, mostre e iniziative che hanno celebrato la ricchezza del patrimonio materano. Durante quell’anno, Matera è diventata un simbolo di rinascita culturale, dimostrando come un luogo con radici così antiche possa essere al contempo moderno e innovativo.

“Matera non dovrebbe essere usata come parco di parkour”

Purtroppo, però, c’è anche il risvolto negativo della popolarità di questo luogo. Di recente, infatti, Matera è stata al centro di una controversia quando un gruppo di praticanti di parkour è stato visto esibirsi tra i Sassi.

Questo ha suscitato l’indignazione di Luca Tommassini, celebre coreografo e direttore artistico, che ha espresso il suo sdegno sui social media. “Ma come vi permettete, sapete dove siete e cosa state toccando?” ha scritto Tommassini, criticando la mancanza di rispetto verso un sito di tale valore storico, e pubblicando il video dei ragazzi che saltano tra i Sassi. Ha poi proseguito:

Matera non dovrebbe essere usata come parco di parkour, quella pietra potrebbe essere lì prima della scoperta dell’America o anche prima. Questa città è patrimonio dell’UNESCO per un motivo. Dovreste godere il più possibile della nostra disciplina, ma dovreste anche stare attenti a dove mettete i piedi, non solo per sicurezza ma anche per rispetto della cultura che appartiene a tutti noi.

Tommassini con le sue parole ha sottolineato l’urgenza di proteggere e preservare questo patrimonio, ricordando che i Sassi di Matera non sono solo una meraviglia architettonica, ma un simbolo della nostra storia e per questo vanno preservati dall’azione di certi individui scellerati che dovrebbero praticare il loro sport in altri luoghi. Solo così le future generazioni potranno continuare a godere della bellezza e della ricchezza di questo luogo unico al mondo.

