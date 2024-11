Gara di solidarietà a Valencia: migliaia i volontari accorsi per portare aiuti a chi ha perso tutto

Migliaia i volontari che si sono mobilitati per portare aiuti nelle zone alluvionate dopo il disastro che si è abbattuto sulla regione di Valencia. Si raccolgono generi alimentari e si spala il fango in una gara di solidarietà che scalda il cuore

Quanto accaduto nella regione di Valencia lascia sgomenti. La violenta alluvione che ha colpito la Spagna, causata da un temporale autorigenerante e stazionario come spiegato dagli esperti, ha innescato un vortice di morte e distruzione.

Ma accanto alle immagini strazianti che provengono da un Paese in ginocchio, ve ne sono altre che infondono speranza. Sono i volti di migliaia di volontari accorsi per prestare aiuto ovunque vi sia necessità di un paio di braccia in più.

Un fiume di persone ha attraversato Valencia per raggiungere a piedi le zone alluvionate. Sono ragazzi, donne e uomini di tutte le età e si sono messi in marcia per aiutare. Indossano stivali di gomma, mantelle. Hanno pale, secchi, sorrisi e tanta buona volontà.

Spalano il fango, ripuliscono abitazioni in una gara di solidarietà che ha commosso il mondo intero. Il loro inestimabile contributo è stato soprannominato dai media iberici una “ondata buona” nel disastro che lo Stato sta affrontando.

Immediata anche la risposta del Valencia CF, che si è messo al servizio della provincia nella raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità. Collaborando con il Banco Alimentare di Valencia, il club ha dato piena disponibilità per l’utilizzo del Camp de Mestalla come base sin dal primo momento.

Dalle ore 10 alle ore 19.30 atleti e volontari accolgono le donazioni. Si consegnano bottiglie d’acqua, grandi quantità di cibo per fronteggiare l’emergenza e non lasciare solo nessuno.

Questa è la grandezza del popolo spagnolo, la sua umanità” si commenta sui social, ringraziando di cuore chi si è sceso in campo per sostenere il prossimo.

Fonte: Valencia CF

