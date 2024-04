Crolla il pilone di una funivia e i passeggeri precipitano: un morto e decine di persone bloccate in aria da ore in Turchia 

Una vittima e una decina di feriti: è questo il drammatico bilancio del terribile incidente avvenuto nel Sud della Turchia, dove una funivia è caduta su una collina rocciosa a seguito del cedimento di uno dei piloni

Spaventoso incidente, ad Antalya, nel Sud della Turchia, dove nelle scorse ore la funivia di Tünektepe si è schiantata al suolo a causa del cedimento di un pilone, facendo precipitare diversi passeggeri nell’area rocciosa sottostante. Avrebbe dovuto essere un giorno di festa per tanti cittadini turchi e turisti musulmani che celebravano la fine del mese sacro del Ramadan, ma si è trasformato in una tragedia.

A perdere la vita un uomo di nazionalità turca di 54 anni, mentre una decina di persone (fra cui due bambini) hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale.

Le operazioni di salvataggio proseguono senza sosta. Per circa 16 ore decine di persone sono rimaste intrappolate e sospese nelle cabine della funivia (gestita dal comune). In base a quanto riferito dal ministro dell’Interno della Turchia, finora sono state portate in salvo oltre 120 passeggeri, ma i soccorittori stanno lavorando per portare a terra un’altra quarantina di turisti.

Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Mahsur kalan 1️⃣9️⃣ kabindeki 1️⃣3️⃣7️⃣ kişi başarıyla tahliye edilmiştir. 5️⃣ kabinde 2️⃣9️⃣ kişinin tahliyesine de devam edilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4️⃣ Jandarma Genel… pic.twitter.com/X9xNUpQjMq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024

La funivia di Tünektepe – gestita dal comune – è un’attrazione molto popolare nella città costiera di Antalya e la spiaggia di Konyaalti con un ristorante e una piattaforma panoramica situata a 618 metri di altezza.

Dopo il dramma, sul posto sono giunti alpinisti specializzati, gli uomini della gendarmeria e la Protezione Civile, che stanno intervenendo con elicotteri, droni, un aereo cargo militare. Nel frattempo la Procura di Antalya ha aperto un’indagine per fare luce sulla dinamica del terribile incidente.

Fonti: AFAD/Ali Yerlikaya

