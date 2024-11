Fuggire da Trump? In Sardegna il borgo di Ollolai ti aspetta a braccia aperte (e con case a 1 euro!)

Il piccolo borgo della Barbagia lancia un’offerta speciale per attrarre cittadini americani delusi dalla politica: case a partire da un euro e supporto nella ricollocazione. Scopri come il paese punta a rinascere, preservando tradizioni secolari e offrendo uno stile di vita autentico e sostenibile

Stanco della politica americana? Sognate una vita più semplice, a contatto con la natura e le tradizioni? Il borgo sardo di Ollolai potrebbe essere la risposta ai vostri desideri. Questo piccolo gioiello incastonato nel cuore della Barbagia, in Sardegna, ha lanciato un’iniziativa audace per contrastare lo spopolamento: offrire case a partire da 1 euro, con un occhio di riguardo per i cittadini americani in cerca di un nuovo inizio lontano dagli States, dopo le elezioni di Donald Trump.

Un tuffo nella storia della Sardegna più autentica

Ollolai sorge su un colle a 900 metri di altitudine, dominando un paesaggio di rara bellezza. Le sue origini sono antichissime, testimoniate dai numerosi siti archeologici presenti nel territorio, come le tombe dei giganti di “Sas Baddes” e il nuraghe “Mannu”. Nel Medioevo, Ollolai fu un importante centro amministrativo e religioso, come dimostra la presenza della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, risalente al XII secolo.

👉CNN Oggi servizio su Ollolai.✅️Un villaggio italiano offre case a 1 dollaro agli americani sconvolti dal risultato delle elezioni negli Stati Uniti.#Ollolai #CNN #caseaundollaro #comunediollolai Posted by Comune di Ollolai on Tuesday, November 19, 2024

Passeggiando per le vie del centro storico, si respira un’atmosfera d’altri tempi. Le case in pietra, i vicoli stretti e le piazzette silenziose raccontano la storia di una comunità che ha saputo preservare le sue tradizioni. Ollolai è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, un’oasi di pace dove riscoprire il piacere delle cose semplici.

Un’oasi di pace per chi cerca un nuovo inizio

Ollolai non è solo un borgo, ma anche un simbolo di longevità e benessere. Situato in una delle “Zone Blu” del mondo, dove le persone vivono più a lungo e in salute, offre uno stile di vita autentico e sostenibile. Aria pura, cibo genuino, tradizioni secolari e un ritmo di vita rilassato sono gli ingredienti di questa ricetta per la felicità.

Ma non è tutto: Ollolai è anche un luogo ricco di storia e cultura. Eventi come Cortes Apertas, dove i cortili privati si trasformano in botteghe e taverne, e il carnevale tradizionale con i suoi costumi arcaici, testimoniano la vitalità di questa comunità. E non dimentichiamo il famoso formaggio Casu Fiore Sardo, una prelibatezza locale da gustare assolutamente.

Case a 1 euro: un sogno a portata di mano

Il progetto di ripopolamento di Ollolai offre diverse opzioni abitative:

Case a 1 euro: immobili da ristrutturare, perfetti per chi ama i progetti di recupero e desidera personalizzare la propria casa.

immobili da ristrutturare, perfetti per chi ama i progetti di recupero e desidera personalizzare la propria casa. Case chiavi in mano: abitazioni già ristrutturate e pronte per essere abitate, con prezzi a partire da 105.000 euro.

abitazioni già ristrutturate e pronte per essere abitate, con prezzi a partire da 105.000 euro. Alloggi temporanei gratuiti: pensati per i nomadi digitali che vogliono sperimentare la vita nel borgo e contribuire alla comunità.

Un team dedicato assisterà gli acquirenti in ogni fase del processo, dalla scelta dell’immobile alla ristrutturazione, rendendo l’esperienza semplice e senza intoppi.

Perché gli americani?

Il sindaco di Ollolai, Francesco Columbu, ha spiegato alla Cnn che la scelta di rivolgersi principalmente agli americani è motivata dal desiderio di attrarre persone con una mentalità aperta e la voglia di integrarsi nella comunità. “Gli americani hanno dimostrato di essere perfetti per iniziative simili”, afferma Columbu. “Con il loro spirito imprenditoriale e il desiderio di cambiamento, sono la nostra carta vincente”.

Un borgo che rinasce grazie alla sua comunità

L’iniziativa delle case a 1 euro non è l’unica strategia messa in campo da Ollolai per contrastare lo spopolamento. Negli ultimi anni, il borgo ha investito in progetti di sviluppo sostenibile, valorizzando le sue risorse naturali e culturali. L’obiettivo è creare nuove opportunità di lavoro e attrarre giovani famiglie, garantendo un futuro al paese.

Tra le iniziative più interessanti, c’è il progetto di recupero degli antichi sentieri, che ha trasformato Ollolai in una meta ideale per gli amanti del trekking e del cicloturismo. Inoltre, il comune sta promuovendo la creazione di un “albergo diffuso”, un modello di ospitalità che valorizza gli edifici storici e coinvolge la comunità locale.

