L’incredibile storia di Tippi Degré, la bambina cresciuta insieme agli animali selvatici come Mowgli 

Tippi Degré non ha mai avuto paura del contatto con gli animali selvatici come elefanti o leoni, come testimoniano le foto scattate dai genitori

Tippi Degré ha vissuto un’infanzia davvero straordinaria, circondata dalla natura selvaggia africana e in stretta relazione con animali che molti considererebbero pericolosi. Questa esperienza unica è stata documentata in modo emozionante grazie alle splendide fotografie scattate dai suoi genitori, entrambi fotografi naturalisti.

Le immagini, catturate dalla madre Sylvie Robert, mostrano Tippi in situazioni che sembrano uscite da una fiaba: la bambina gioca spensierata con elefanti, leoni e ghepardi, creando un legame speciale con ogni creatura incontrata.

Le fotografie rivelano un mondo in cui la natura e l’essere umano convivono in perfetta armonia. In una di queste immagini, si vede Tippi cavalcare la proboscide di un elefante di 28 anni di nome Abu, una scena che trasmette una sensazione di fiducia e rispetto reciproco tra l’animale e la bambina.

Un’altra fotografia la ritrae mentre accarezza il manto di un ghepardo, con una calma sorprendente per una bambina così piccola. L’obiettivo della madre riesce a catturare momenti di intimità e complicità che vanno oltre la mera interazione fisica, mostrando la profonda connessione che Tippi aveva con questi animali selvaggi.

Non c’è paura nei suoi occhi, ma tanta curiosità

Una delle caratteristiche più affascinanti di queste foto è la naturalezza con cui Tippi si muove in un ambiente che, per molti, sarebbe considerato ostile. Non si percepisce paura o timore nei suoi occhi, ma piuttosto curiosità, amore e un senso di appartenenza a quella terra incontaminata. Gli animali, pur essendo stati cresciuti in parte a contatto con l’uomo, mantengono la loro indole selvaggia, ma la presenza di Tippi sembra calmarli, come se riconoscessero in lei un’anima affine.

Le immagini immortalano un mondo che appare quasi irreale: una bambina che corre con struzzi, si siede accanto a leoni e osserva da vicino animali che di solito si vedono solo nei documentari. Queste fotografie non sono solo testimonianza di un’infanzia fuori dal comune, ma rappresentano anche una riflessione sulla possibilità di un rapporto diverso tra esseri umani e animali.

L’esperienza di Tippi, attraverso gli occhi della madre, mostra come la comunicazione tra due specie possa avvenire non solo attraverso le parole, ma anche attraverso gesti e sguardi. Con l’avanzare dell’età, il suo amore per l’avventura e l’esplorazione l’ha portata a viaggiare in varie parti del mondo. Tutte esperienze che ha documentato attraverso la fotografia e la scrittura, per farle conoscere ad un maggior numero di persone.

Oggi Tippi è diventata una figura di riferimento nella promozione della conservazione della fauna selvatica e della consapevolezza ambientale, intraprendendo vari progetti in tal senso e incoraggiando le persone ad apprezzare e proteggere il mondo naturale.

