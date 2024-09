Ti presento il “formicaio umano”, un immenso condominio che ospita oltre 18mila persone (e ha tutti i servizi di cui hai bisogno al suo interno)

Il condominio di Novy Okkervil ospita oltre 18mila persone ed è una piccola città autosufficiente: gli abitanti possono non uscire mai dal complesso e avere comunque tutti i servizi di cui necessitano

Il condominio di Novy Okkervil, situato a Kudrovo, nei pressi di San Pietroburgo in Russia, è uno degli edifici residenziali più grandi al mondo, capace di ospitare oltre 18.000 persone. Con 3.708 appartamenti distribuiti su 25 piani e 35 ingressi, è una vera e propria città all’interno di un edificio.

Realizzato nel 2015, questo enorme complesso residenziale rappresenta un simbolo dell’architettura moderna e dell’urbanistica, concepito per accogliere un’intera comunità con una varietà di servizi al suo interno. Novy Okkervil è diventato famoso non solo per la sua impressionante struttura, ma anche per il particolare stile di vita dei suoi abitanti.

Alcuni residenti hanno ammesso di non essere usciti dall’edificio per mesi, poiché trovano tutto ciò di cui hanno bisogno all’interno del complesso. Il condominio offre infatti una vasta gamma di servizi, tra cui negozi di alimentari, saloni di bellezza, pub, farmacie, asili privati e persino un locale per addii al celibato. Questo lo rende una piccola città autosufficiente, dove le persone possono vivere senza dover necessariamente uscire dal complesso per soddisfare le esigenze quotidiane.

Ci sono anche parecchi svantaggi

Nonostante i numerosi vantaggi, non mancano le critiche. Molti lamentano problemi di isolamento, mancanza di manutenzione in alcune aree e difficoltà di orientamento all’interno del grande edificio. Le pareti degli appartamenti sono spesso sottili, il che rende la vita un po’ rumorosa e la connessione a internet risulta lenta e poco affidabile. Inoltre la gestione degli spazi comuni non sempre è impeccabile, con piani che a volte risultano sporchi e trascurati.

Un altro grande problema riguarda i parcheggi. Sebbene l’edificio offra quasi 4.000 posti auto, spesso ci sono difficoltà legate al sovraffollamento, soprattutto durante le ore di punta o per le consegne. Ciononostante, il complesso ha attratto molte famiglie e lavoratori provenienti da San Pietroburgo e dalle aree circostanti, grazie ai costi relativamente bassi degli appartamenti rispetto ad altre zone urbane.

Insomma, Novy Okkervil è una meraviglia architettonica moderna che offre una vita comunitaria unica, con pregi e difetti. Nonostante i disagi, molti abitanti apprezzano la vita in quello che sul web viene definito “formicaio umano”, trovando nel condominio un luogo funzionale e adatto alle loro esigenze quotidiane.

