Foliage: come si pronuncia, è una parola inglese o francese? La risposta vi stupirà

La parola foliage, associata ai colori spettacolari delle foglie autunnali, ha origini francesi ma si è affermata come anglicismo. Mentre molti la pronunciano in modo francesizzante, la versione corretta in inglese è /ˈfəʊliɪdʒ/. Scopri come e perché questo termine ha generato confusione tra le due lingue

Ogni anno, con l’arrivo dell’autunno, inizia lo spettacolo naturale del foliage, un termine che va molto di moda, che molti ormai associano ai colori mozzafiato delle foglie che si tingono di sfumature calde, dal giallo all’arancione, fino al rosso intenso.

L’origine della parola: dal francese all’anglicismo

La parola foliage è un anglicismo deriva dal francese feuillage, che si riferisce al fogliame, ovvero l’insieme delle foglie. Questo termine è stato successivamente adottato nella lingua inglese, mantenendo la stessa grafia e significato, fino a diventare un termine di uso comune anche in italiano. Oggi, quando si parla di foliage, non ci si riferisce più solo al fogliame, ma a quel periodo speciale in cui la natura si trasforma, regalando panorami intensi e suggestivi.

Molti tendono a pronunciare foliage come /fɔliˈjaʒ/ o /fɔˈljaʒ/, all’italiana e con una sfumatura francese, simile a fromage, ma l’apparenza inganna: foliage è in realtà un anglicismo che, paradossalmente, in inglese non ha l’accezione specifica con cui lo usiamo in italiano.

Come si pronuncia foliage?

In inglese, foliage significa semplicemente “fogliame” e si pronuncia /ˈfəʊliɪdʒ/ (o /ˈfoʊliɪdʒ/), con l’accento sulla prima sillaba e senza pronunciare la “a”.

Come avviene per molti anglicismi integrati nella nostra lingua, la pronuncia italiana tende ad adattarsi, approssimando le vocali inglesi al nostro sistema. In questo caso, però, la forma scritta della parola sembra influenzare ulteriormente la pronuncia: la “a” non viene ignorata e troviamo così le versioni italianizzate /ˈfɔliedʒ/ (“fòlieg”) o /ˈfɔlieidʒ/ (“fòlieig”), che restano tra le pronunce più comuni e sono registrate anche nei dizionari.

Ma perché oggi sembra diffondersi una pronuncia più francese? In francese, infatti, esiste la parola feuillage (/fœjaʒ/), che significa “fogliame”, ma la forma foliage non esiste. La confusione potrebbe derivare proprio dall’aspetto della parola, che, per via della sua grafia, sembra meno inglese e più vicina al francese.

Perché il foliage è diventato così popolare?

Il termine foliage, al di là delle questioni di pronuncia, è esploso come tendenza soprattutto per il fenomeno naturale che rappresenta. Negli ultimi anni, ammirare i colori dell’autunno è diventato una vera e propria esperienza, con viaggi dedicati alla scoperta delle sfumature autunnali. Dai boschi del Canada e del New England, celebri per le foglie dai toni accesi, fino ai parchi e alle colline italiane, il foliage è diventato un fenomeno che mescola natura, estetica e turismo, reso ancora più popolare dai social media.

Quindi, che si preferisca la pronuncia inglese o quella francese, il foliage è ormai entrato a pieno titolo nel nostro vocabolario e nelle nostre abitudini autunnali, ricordandoci di apprezzare la bellezza del cambiamento naturale che la stagione ci offre.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche