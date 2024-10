Il fischietto stampato in 3D contro le violenze: emette suoni ad alta frequenza per spaventare i molestatori

Quentin Duteil ha inventato un fischietto per combattere le violenze: produce due suoni ad alta frequenza striduli e fastidiosi per allontanare i molestatori e attirare l’attenzione dei passanti

Quentin Duteil, un giovane francese, ha sviluppato un innovativo fischietto d’allarme chiamato “repousse relou” per combattere le molestie di strada. L’idea nasce dal desiderio di creare uno strumento semplice, economico e accessibile che possa aiutare le donne e le minoranze a sentirsi più sicure in contesti urbani e notturni.

Il fischietto, realizzato in plastica tramite una stampante 3D, produce due suoni ad alta frequenza grazie alla sua doppia uscita d’aria. Questi suoni sono estremamente striduli e fastidiosi, pensati per spaventare un potenziale molestatore o per attirare l’attenzione dei passanti.

Duteil, modellatore 3D di professione, ha iniziato a distribuire i fischietti a marzo 2024, condividendo la sua creazione sui social media. Da allora, l’interesse è cresciuto rapidamente. L’oggetto ha conquistato i frequentatori di bar, festival e locali del luogo in cui vive, Caen, dove Duteil spesso porta con sé diverse unità da distribuire gratuitamente o a costo ridotto.

Il fischietto viene offerto a circa un euro, il costo di produzione, senza alcun margine di profitto. La filosofia alla base del progetto è infatti quella di rendere questo strumento accessibile a tutti, considerando che la sicurezza è un bene comune.

Vuole rendere i progetti del fischietto disponibili in open source

Le richieste per il “repousse relou” sono esplose non solo nella sua città, ma in tutta la Francia e anche all’estero. A tal punto che Duteil, pur lavorando a tempo pieno, ha dovuto dedicare molte ore extra alla produzione e spedizione dei fischietti.

Nonostante la crescita della domanda, Duteil ha deciso di non brevettare il suo fischietto, volendo mantenere l’idea aperta a tutti. Ha infatti dichiarato che intende rendere i progetti del fischietto disponibili in open source, affinché chiunque possa stamparlo da solo con una stampante 3D.

Questo piccolo oggetto ha riscosso grande approvazione perché offre una soluzione non violenta contro le molestie, conferendo a chi lo porta un senso di sicurezza. Le testimonianze di molte donne confermano che, anche senza averlo mai usato, il solo fatto di avere il fischietto con sé offre una maggiore tranquillità quando si trovano in situazioni potenzialmente rischiose.

Una semplice invenzione può dunque fare una grande differenza in un frangente in cui, purtroppo, le violenze sulle donne si moltiplicano di giorno in giorno e in cui troppo spesso si ha paura ad uscire da sole di notte o a frequentare locali per timore di essere aggredite.

