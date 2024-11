La Finlandia è il miglior Paese per equilibrio vita-lavoro (e l’Italia non è nemmeno nella top10)

La Finlandia offre il miglior equilibrio vita-lavoro: i lavoratori dedicano 6 ore e 47 al lavoro, hanno una pausa quotidiana di 52 minuti e riescono a dormire 7 ore e 25 minuti a notte

Un recente studio globale realizzato da Remitly ha rivelato i Paesi che offrono il miglior equilibrio vita-lavoro, analizzando abitudini e percezioni dei lavoratori in 22 nazioni. Basandosi su dati raccolti da oltre 4.200 partecipanti, lo studio si è concentrato su variabili come il tempo di lavoro giornaliero, gli spostamenti casa-lavoro, le ore di sonno prima di una giornata lavorativa e il tempo dedicato alle pause. Inoltre ha valutato la soddisfazione complessiva dei dipendenti verso la loro attività lavorativa e la probabilità di lasciare il proprio Paese per migliorare la propria situazione lavorativa.

La Finlandia è risultata in cima alla classifica, con un punteggio di 73 su 100, offrendo il miglior equilibrio tra vita personale e lavoro. I lavoratori finlandesi dedicano meno di otto ore al giorno al lavoro e, nonostante 41 minuti in media di spostamenti giornalieri, riescono a dormire quasi sette ore a notte, oltre a usufruire di una pausa quotidiana di circa 52 minuti. La politica finlandese sostiene da decenni modelli di lavoro flessibili, favorendo una maggiore salute e felicità tra i lavoratori.

L’Italia si colloca al 14° posto

In Danimarca, che è arrivata seconda e ha ottenuto un punteggio di 70 su 100, i lavoratori hanno espresso una soddisfazione di 7,6 su 10 verso la loro vita professionale, il valore più alto tra i paesi analizzati. Con una giornata lavorativa media di sette ore e 25 minuti e spostamenti di circa 42 minuti, i dipendenti danesi possono contare su un significativo bilanciamento vita-lavoro. La qualità della vita danese è sostenuta anche da alti standard nei servizi sociali, nell’istruzione e nella sanità, contribuendo al benessere generale dei lavoratori.

La Svizzera, terza con un punteggio di 65, presenta una giornata lavorativa più lunga, superando le otto ore. Tuttavia i lavoratori svizzeri riescono a dormire circa sette ore a notte e godono di pause medie di 56 minuti. La legge svizzera Arbeitsgesetz garantisce pause e periodi di riposo proporzionati, con almeno 11 ore tra un turno e l’altro, favorendo un equilibrio salutare tra lavoro e vita privata.

L’indagine ha messo in luce anche il desiderio di mobilità dei lavoratori: circa il 30% degli intervistati prevede di trasferirsi all’estero nei prossimi cinque anni per trovare un lavoro migliore. Nazioni come Brasile e Stati Uniti registrano i giorni lavorativi più lunghi.

E l’Italia? Il nostro Paese si colloca al 14° posto, con una lunghezza media della giornata lavorativa di 7 ore e 53 minuti e tragitti di spostamento da 48 minuti. Male il riposo, che si attesta intorno alle 6 ore e 37 di sonno. Malissimo le pause con i lavoratori che fanno turni di sei ore hanno diritto solo a 10 minuti.

La classifica completa dei migliori Paesi al mondo per equilibrio vita-lavoro

Finlandia Danimarca Svizzera Francia Nuova Zelanda Svezia Paesi Bassi Portogallo Belgio Repubblica Ceca Austria Germania Spagna Italia Canada Brasile Regno Unito Ungheria Stati Uniti Irlanda Norvegia Australia

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Remitly

Ti potrebbe interessare anche: