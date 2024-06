La figlia disabile non riesce a divertirsi con i coetanei: papà crea un parco a tema ultra accessibile per tutti

Gordon Hartman ha creato un parco a tema ultra accessibile dove ogni giostra e attrazione è fruibile da tutti per far sì che anche la figlia disabile non si sentisse esclusa

Morgan Hartman è nata con disabilità fisiche e cognitive e per anni ha vissuto senza una diagnosi precisa. Nonostante le sue difficoltà, Morgan ha sempre mantenuto uno spirito felice. Suo padre, Gordon Hartman, desiderava che sua figlia non si sentisse mai esclusa.

Tuttavia, durante una vacanza familiare nel 2006, Gordon ha visto Morgan non riuscire a partecipare a un’attività in piscina con altri bambini, semplicemente perché non poteva comunicare verbalmente. Questo episodio ha spinto Gordon a cercare una soluzione per creare un luogo dove tutti, indipendentemente dalle loro abilità, potessero divertirsi senza sentirsi esclusi.

Utilizzando la sua esperienza come costruttore e con l’aiuto di altri esperti, Gordon ha realizzato il suo sogno: un parco tematico inclusivo chiamato Morgan’s Wonderland, inaugurato a San Antonio nel 2010. Questo parco, unico nel suo genere, è progettato per essere “ultra accessibile”, garantendo che ogni giostra e attrazione sia fruibile da tutti. Gordon ha spiegato che il parco è per tutti, ma si è assicurato che ogni esperienza fosse accessibile anche per le persone con disabilità.

Un centro ricreativo con centro sportivo e parco avventura

Morgan’s Wonderland non è solo un parco a tema, ma un vero e proprio centro ricreativo che include un centro sportivo e un parco avventura all’aperto. Le attrazioni comprendono una ruota panoramica, una teleferica e un parco acquatico, tutti completamente accessibili. Per chi utilizza sedie a rotelle elettriche, il parco offre sedie a rotelle speciali, alimentate ad aria compressa, che funzionano anche sott’acqua, consentendo a tutti di partecipare alle attività acquatiche.

La creazione di Morgan’s Wonderland ha avuto un impatto profondo su molte persone. Gordon ricorda commosso l’incontro con una coppia di Città del Messico che, grazie al parco, ha potuto giocare insieme nell’acqua per la prima volta. Queste esperienze mostrano quanto sia importante avere luoghi inclusivi dove tutti possano divertirsi.

Le attrazioni preferite di Morgan nel parco sono il treno, che percorre tutto il parco, e le altalene. Morgan’s Wonderland ha accolto visitatori da tutti i 50 stati e da numerosi paesi. Le persone con disabilità possono entrare gratuitamente, un gesto che sottolinea l’impegno del parco per l’inclusività. Nel 2022, Morgan ha finalmente ricevuto una diagnosi: la sindrome di Tatton-Brown-Rahman, una malattia genetica rara.

